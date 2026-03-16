Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Autores en vivo (4)
Incomodidad en la Casa Rosada: Venezuela quiere volver al Mercosur y divide aguas en el bloque regional
Días después de pactar con la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) el sorpresivo retorno del gendarme Nahuel Gallo a la Argentina, y mientras repite gestos de distensión con la administración de Donald Trump, el gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela acelera en su intento por retornar a los foros regionales, en especial al Mercosur. Un pedido de retorno progresivo que promete generar controversia dentro del bloque regional, que expulsó al régimen chavista en agosto de 2017 por quebrar la cláusula democrática que rige entre sus socios.
Se trata de una jugada que miran de reojo en el gobierno de Javier Milei, de tenso vínculo con el régimen que sucedió a Nicolás Maduro, capturado y preso en los Estados Unidos.
De Pablo opinó sobre la “Argentina Week” y analizó la apertura económica que impulsa el Gobierno
El economista Juan Carlos de Pablo sostuvo que la Argentina Week realizada en la ciudad de Nueva York, EE.UU., por el Gobierno estuvo más vinculada con proyectos de "inversión real" que con movimientos financieros. Lo afirmó este domingo por la noche durante una entrevista con José del Río en el programa Comunidad de Negocios, emitido por LN+.
En ese sentido, planteó que algunas de las iniciativas que se analizan podrían orientarse a sectores específicos de la economía. “Probablemente apunten a alguna inversión en minería”, agregó.
Durante la entrevista también se refirió al proceso de apertura económica y a los cambios que puede generar en distintos sectores productivos. Para el economista, la transición hacia nuevas actividades puede generar beneficios. “Si vos trabajás en algo cuya viabilidad dependía de que todos los argentinos estábamos financiando y ahora te estás cambiando a otra actividad, eso es una mejora”, sostuvo.
La Justicia, otra vez en la mira de todos
La crucial dinámica de precios, consumo y actividad económica se ha vuelto a complicar y a ofrecer señales negativas para preocupación del Gobierno, de empresarios y de ciudadanos comunes. Pero la economía no es todo. En la Casa Rosada, en la oposición y en varios otros ámbitos, en estos días también acapara fuertemente la atención lo que sucede en el universo judicial.
Las nuevas revelaciones sobre el caso $LIBRA, la investigación por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), las causas que tienen (o deberían tener) a los mandamases de la AFA en el banquillo y la llegada al Ministerio de Justicia del polémico binomio Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola conforman un paquete de alto impacto y, por ahora, de imprevisibles derivaciones. Como para merecer un buen lugar en cuanto a interés y atención en la agenda pública.
Adorni afirmó que el video del avión a Punta del Este surgió de “puertas adentro” del Gobierno y agitó la interna oficialista
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aseguró esta noche que la presencia de su mujer Bettina Angeletti en la comitiva presidencial que viajó a los Estados Unidos “no fue un delito, fue un error”. Y denunció que el video en el que aparece subiendo a un vuelo privado a Punta del Este surgió “desde adentro” del gobierno, en un hecho que calificó de “sospechoso” y que dijo que está “bajo investigación”.
“El video está claro que es nuestro, de las puertas adentro del Gobierno”, enfatizó el jefe de Gabinete.
Aunque dijo que es “de mal gusto hablar de internas”, Adorni abundó: “Está claro que tenemos un problema interno, el video fue tomado de un acto privado, divulgado un mes después del episodio. Obviamente el video fue grabado desde adentro de los edificios públicos”.
El Gobierno recalcula y ahora analiza completar la Corte recién después de 2027
El Gobierno analiza aplazar definitivamente la integración de la Corte Suprema de Justicia hasta 2027, cuando espera lograr la reelección de Javier Milei y sumar al menos una docena de senadores propios que le den más fuerza en una negociación para imponer a sus candidatos.
Quienes opinarán sobre los postulantes son el nuevo eje de poder para resolver en las designaciones del Poder Judicial: Javier y Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
Caso $LIBRA | Las pruebas que derrumban todas las explicaciones de Milei
El celular del emprendedor tecnológico Mauricio Novelli es una pistola humeante. El registro de sus llamadas y lo que ya trascendió del contenido de sus mensajes contradicen punto por punto las explicaciones públicas que dio Javier Milei sobre su papel en la gestación, el lanzamiento y el colapso de la criptomoneda $LIBRA.
La información que arrojan los peritajes del Ministerio Público Fiscal abre una ventana a la intimidad de la quinta de Olivos en las horas críticas de que lo que parecía un negocio perfecto y que terminó en un desastre financiero y una crisis política. Llamadas con Milei justo antes y después del tuit presidencial que dio a conocer el token. Un constante ida y vuelta telefónico en el que entran Karina Milei y Santiago Caputo, cuando la cotización caía en picada. Un memo con un presunto acuerdo por 5 millones de dólares. La Justicia rara vez accede a un material así en una causa por supuestos delitos en la función pública.
- 1
Ferraro interrogó a Pettovello por el caso $LIBRA: la reacción de la ministra
- 2
Un “memo” en el celular de Novelli detalla un presunto acuerdo por US$5 millones por el apoyo de Milei al lanzamiento de $LIBRA
- 3
Milei en Madrid: las tres reuniones del Presidente antes de participar en el foro de la ultraderecha
- 4
PJ bonaerense: los partidarios de Kicillof se quedaron con la mayoría, pero La Cámpora ganó en distritos clave