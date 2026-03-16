Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Días después de pactar con la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) el sorpresivo retorno del gendarme Nahuel Gallo a la Argentina, y mientras repite gestos de distensión con la administración de Donald Trump, el gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela acelera en su intento por retornar a los foros regionales, en especial al Mercosur. Un pedido de retorno progresivo que promete generar controversia dentro del bloque regional, que expulsó al régimen chavista en agosto de 2017 por quebrar la cláusula democrática que rige entre sus socios.

Se trata de una jugada que miran de reojo en el gobierno de Javier Milei, de tenso vínculo con el régimen que sucedió a Nicolás Maduro, capturado y preso en los Estados Unidos.