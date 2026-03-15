PJ bonaerense: se desarrollan las elecciones internas en 16 distritos, con choques entre el axelismo y La Cámpora

Las elecciones internas del Partido Justicialista bonaerense en 16 distritos que definirán sus jefaturas partidarias se desarrollaban con normalidad este domingo. Entre todos los municipios en los que hay comicios, el padrón suma 129.861 afiliados habilitados para votar. Las disputas en los municipios reeditan a nivel local la pelea mayor del peronismo, entre los seguidores de la expresidenta Cristina Kirchner y los del gobernador Axel Kicillof.

Las elecciones se realizan en Morón, General Pueyrredón, Tres de Febrero, Zárate, San Miguel, San Nicolás, Saladillo, Lobería, Coronel Suárez, Roque Pérez, San Antonio de Areco, Junín, Magdalena, Lincoln, Balcarce y Tornquist.

Según informaron fuentes partidarias a LA NACION, se constituyeron todas las mesas en los 16 distritos (son 155 mesas distribuidas en 54 escuelas). Las listas ganadoras se quedarán con el 75% de los cargos partidarios en disputa y los restantes serán para la nómina que se ubique segunda, supere el 25% de los votos válidos emitidos. Si las nóminas perdedoras no alcanzaran ese 25%, la totalidad de los cargos serán para las ganadoras.

Los puntos más fuertes de la interna están en distritos como Morón, Zárate y General Pueyrredón. También San Miguel tiene una pelea caliente, con ribetes locales de tensión.

En Morón, se enfrentan un candidato apuntalado por el intendente Lucas Ghi (Claudio Román) y una postulante apadrinada por Martín Sabbatella (Paula Majdanski). La disputa interna de Nuevo Encuentro entre el intendente y el exjefe comunal se traslada al peronismo local. Ghi responde a Kicillof; Sabbatella, a Cristina.

Ghi, Kicillof y Sabbatella Prensa PBA

La interna de Zárate consta de una lista que responde al matrimonio del actual senador bonaerense Sergio Berni y la diputada nacional Agustina Propato, dirigentes cristinistas (la candidata es Ana María Almirón) y otra del Movimiento Derecho al Futuro, el espacio interno de Kicillof en el peronismo, que encabeza Leandro Matilla, actual presidente del PJ local que tiene una interna de larga data con Berni y Propato.

Propato cuestionó la reacción del peronismo ante la agresión de Berni. Captura (TN)

En Mar del Plata (ciudad cabecera del distrito de General Pueyrredón), se juega otra interna entre Cristina y Kicillof. Habrá dos listas: la patrocinada por La Cámpora es la que encabeza Daniel Di Bártolo; la que representa los intereses de Kicillof lleva al frente a Adriana Donzelli. Otro condimento de esta interna es que los dos candidatos en competencia pertenecen al gremio de docentes privados, el Sadop: Donzelli es la secretaria general del sindicato en Buenos Aires, y Di Bártolo es director del Instituto de Investigación, Capacitación y Perfeccionamiento Educativo del gremio.

En San Miguel, habrá tres listas. Se presentan Juan José Castro (actual presidente del PJ distrital) y Santiago Fidanza (subsecretario de Organización Comunitaria del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, la cartera que conduce Andrés “Cuervo” Larroque) ambos alineados con Kicillof, y Héctor Fernández, representante local del cristinismo. El miércoles, desde la lista de Fidanza denunciaron que su jefe de campaña, Gustavo Currá, fue detenido por efectivos policiales municipales, en un hecho que vincularon con “una serie de hechos de persecución e intimidación que vienen ocurriendo contra militantes y dirigentes peronistas”, según indicaron en un comunicado.

El cristinismo y el Movimiento Derecho al Futuro se enfrentarán también en Tres de Febrero. El candidato del gobernador es el exministro de Salud bonaerense Alejandro Collia; el referente local de La Cámpora, Juan Debandi, se postula por el cristinismo.

El enfrentamiento Cristina-Kicillof tendrá también su versión municipal en la interna del PJ de San Nicolás, entre la camporista Cecilia Comerio y el kicillofista Sebastián Vignoles. En Saladillo, la disputa es entre Diego Yanson, alineado con La Cámpora, y Elbio Salguero, del Movimiento Derecho al Futuro.

En Lobería, el cristinismo tiene como candidata a Natalia Beraza; el kicillofismo, a Eva Toledo, y hay una tercera lista de menor identificación con la interna principal, que encabeza José Orbaiceta. En Coronel Suárez, la pelea es entre María Alesandra Santarossa (kicillofista) y Damián Meier (camporista).

En Roque Pérez, Homero Salas es el candidato de Kicillof y Eliana Gasparini es la postulante de La Cámpora. La pelea en San Antonio de Areco también enfrenta a un postulante del kirchnerismo alineado con Cristina (Ramiro Ramallo) con un candidato de Kicillof (Martín Lobos).

Tres listas competirán por presidir el PJ en Junín. La lista que encabeza Cristina Tejo está identificada con el gobernador; la nómina liderada por Fernando Burgos también es kicillofista, con el agregado de massistas y camporistas en su integración, y la boleta que lleva al frente a Claudio Camilo es un armado local, basado en sindicatos de la CGT y con un alineamiento nacional menos definido.

En la tercera sección electoral, solo Magdalena tendrá internas en el peronismo, con otro enfrentamiento entre el cristinismo, que postula a Mirna Gurina, y el Movimiento Derecho al Futuro, que impulsa a Juan Carlos García.

En varios distritos habrá interna entre listas que están alineadas con Kicillof o que, al menos, reconocen esa conducción luego del acuerdo con el cristinismo que llevará al gobernador a la presidencia del PJ bonaerense (reemplazará en ese cargo a Máximo Kirchner). Son los casos de Lincoln (Jorge Fernández y Nicolás Rosas), Balcarce (Jorge Guzmán y Sergio Aranaga) y Tornquist (Alberto Musso y Juan Carlos Gisler).

El PJ de Tigre, en el que se perfilaba una nueva edición del duelo entre Sergio Massa y el intendente Julio Zamora, finalmente no tendrá internas este domingo. La Cámara Nacional Electoral revocó una decisión del juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla, que había habilitado a competir a la nómina del jefe comunal, encabezada por su hermano, lista que había sido rechazada por la junta electoral del partido en primer término. Los apoderados de la lista del intendente interpusieron un recurso extraordinario y están a la espera de novedades. El PJ, mientras tanto, proclamará ganadora a la lista de Massa, que encabeza como candidato a presidente del PJ tigrense Luis Samyn Duco.

Tampoco habrá internas en Navarro, donde dos listas kicillofistas se habían anotado para conducir el PJ y habían sido habilitadas. Solo quedó en pie la que encabeza Santiago Maggiotti, exintendente y exministro de Vivienda durante el gobierno de Alberto Fernández. El jueves, Romina Mabel Re, la otra candidata que iba a competir, presentó una nota en el PJ bonaerense para informar que se retiraba de la contienda.