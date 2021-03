Adolfo Rubinstein: “La Ciudad es la que más rápido está vacunando”

El exministro de Salud de la Nación Adolfo Rubinstein señaló que el país padece la ausencia de “un horizonte de previsibilidad sobre el flujo de vacunas” acompañado de “una campaña de vacunación ineficiente”.

En declaraciones radiales, el exministro dijo que el ritmo de la vacunación es “lento” y remarcó “dos cuellos de botella importantes”. Para Rubinstein, el primero se origina en la cadena de suministro que “no es fluido” y de ese modo se “obstaculiza” el plan de vacunación. “Uno no sabe cuándo van a llegar las vacunas. ¿Qué vacuna va a venir? No hay un horizonte de previsibilidad sobre el flujo de vacunas. Ese problema no lo tiene ni Chile ni Uruguay”, dijo.

El segundo problema, para el exfuncionario, es la “ineficiencia” de la campaña de vacunación, que según él está “muy delegada en las provincias y como tal, cada una tiene operaciones logísticas diferentes”. Para Rubinstein, la campaña debería estar “conducida integralmente por el ministerio de Salud de la Nación”. En este punto, el exministro ejemplificó con el caso de las recientes declaraciones de Daniel Gollan, ministro de Salud bonaerense, que anticipó que el Gobierno evalúa limitar los viajes al exterior para frenar el ingreso de las nuevas cepas del virus.

“No entiendo por qué Gollan hace un anuncio que tiene una dimensión nacional. Falta una conducción clara del ministerio de Salud de la Nación. Por otra parte, salvo que bloquees el país como lo hizo Israel, es muy difícil frenar esto. El foco hay que ponerlo en acelerar la campaña de vacunación, es la única manera de enfrentar la segunda ola y variantes más contagiosas del virus”. dijo.

Según Rubinstein, es imperioso acelerar el ritmo de vacunación. “La Argentina debiera tener vacunada una alta proporción de la población más vulnerable que es la que se muere. Y con este esquema de prioridades no vamos a tener ni siquiera una mínima de proporción”, dijo.

Por otra parte, en una entrevista televisiva, Rubinstein analizó la situación de la Ciudad y elogió la actitud del ministro de salud porteño, Fernán Quirós que luego de las críticas por la jornada de vacunación de ayer pidió disculpas. “Me parece bien la actitud de Fernán en reconocer la equivocación y remediarla. Esta es la actitud que hay que tener”, dijo. Rubinstein advirtió que debe evitarse la saturación del sistema de salud y si bien, “la Argentina está vacunando muy lentamente”, la Ciudad de Buenos Aires es que “más rápido” lo está haciendo.

“En la ciudad de Buenos Aires el 80% de la población tiene obra social o prepaga, entonces no me parece mal la distribución para acelerar la campaña. La ciudad es la que más rápido esta vacunando. La realidad es que es que Argentina esta vacunando muy lentamente y mi preocupación es como vamos a llegar a la segunda ola. Tenemos que evitar la saturación de los servicios de salud, y así las muertes”, señaló.

