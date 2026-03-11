Adorni cerró el Argentina Week: “Intentaron empañar con mentiras e imágenes trucadas, pero no nos van a correr”

Como parte del cierre del denominado Argentina Week, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindó un discurso en el que, dirigiéndose a los empresarios, llamó a invertir en el país al asegurar que “las oportunidades están sobre la mesa y las reformas en marcha”. Además, el funcionario apuntó contra quiénes criticaron el viaje de su esposa a Nueva York junto a la comitiva presidencial. “Intentaron con mentiras y con imágenes trucadas por inteligencia artificial”, acusó.

“No es un punto de llegada, es tan solo el comienzo no importa cuánto hayan querido empañar este Argentina Week de intensísimo trabajo”, sentenció Adorni, en alusión a la polémica desatada por el viaje de su esposa, Bettina Angeletti.

"Intentaron con mentiras, fake news, con imágenes trucadas por inteligencia artificial, pero no nos van a correr de algo: en consolidar el país que creemos”, agregó luego.

El jefe de Gabinete Manuel Adorni durante el cierre del Argentina Week en Nueva York

La polémica se desató luego que el domingo se difundiera una fotografía en la que se ve a la esposa de Adorni junto a la comitiva presidencial durante una visita a la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, en el barrio de Queens. La imagen reavivó cuestionamientos de la oposición y abrió interrogantes sobre la posibilidad de que familiares de funcionarios viajen a bordo del avión presidencial ARG-01.

Al comienzo de su discurso, el jefe de Gabinete afirmó que la Argentina “es tierra fertil” para cualquier inversión. En esta nueva era la reconstrucción de un territorio devastado presenta negocios en múltiples sectores: minería, energía, industria del conocimiento, bancos, mercado de capitales tecnología agroindustria y tantos otros", destacó el funcionario.

Así, el jefe de Gabinete vaticinó que todas las áreas mencionadas “experimentarán una revolución tras revolución hasta llegar a los estándares globales”. En esa línea, el funcionario sostuvo que bajo esta coyunta el país “vuelve a expandir sus fronteras” tanto a nivel local como internacional.

Y en una mensaje dirigido a los mandatarios provinciales, muchos de ellos que integraron la comitiva de Gobierno, sentenció: “Hoy la Nación argentina ofrece por primera vez en décadas federalismo real determinado por reglas claras, justas y uniformes para todo el territorio”.

Noticia en desarrollo.