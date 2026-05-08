Adorni descartó presentarse como jefe de Gobierno porteño en las elecciones de 2027: “No tiene razón de ser”
El jefe de Gabinete de ministros consideró como “irracional” una eventual candidatura el año próximo en la ciudad a pesar de su triunfo en las legislativas de 2025
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LA NACION
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