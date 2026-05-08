Adorni evitó confrontar con Bullrich pero no precisó cuándo presentará su declaración jurada

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, habló este jueves por primera vez tras la declaración del contratista Matías Tabar, que dijo que el funcionario pagó US$245.000 solo en la refacción de su casa de Indio Cuá; y también luego de que la jefa de la bancada libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, le exigiera ayer que adelante su declaración jurada para que el Gobierno salga de una gestión “empantanada” por este caso.

También después de que el presidente Javier Milei lo volviera a ratificar anoche y asegurara que efectivamente presentará antes de lo previsto la declaración jurada.

Esta noche, el jefe de Gabinete nuevamente evitó dar explicaciones sobre sus bienes porque dijo que no quiere entorpecer a la Justicia. Sin embargo, ratificó -como planteó anoche Milei- que presentará la actualización de la declaración jurada antes del vencimiento, aunque no precisó una fecha. En eso, relativizó la presión de Bullrich y buscó mostrar con ella buena sintonía, en medio de las fricciones que se ocasionaron ayer.

“Pato es una fenómena… El spoileo es porque la gente sabía que la iba a presentar [a la declaración jurada] antes del vencimiento, que se extendió. Yo comenté que la iba a presentar, que no iba a esperar al vencimiento, me spoileó que la iba a presentar antes", sostuvo Adorni en el streaming oficialista Neura.

“Con Patricia trabajamos en la mesa política juntos, la conocí en el poder, antes la entrevistaba. No dijo nada… Está bien… Si lo tendría que haber dicho o no, se puede charlar”, comentó el jefe de Gabinete y exclamó, para matizar la presión de la senadora: “¡Cómo lo voy a tomar mal, internamente lo sabíamos todos!”.

En tanto, respondió afirmativamente cuando le preguntaron si presentará su declaración jurada “lo antes posible”, pero no especificó en qué momento lo hará. Esto pese a la celeridad sobre ese documento que buscó imprimir anoche Milei.

Más allá de que detalladamente se refirió a sus orígenes en La Libertad Avanza y en cómo entró al Gobierno, ese nivel de precisiones Adorni las evadió al tener que referirse al escándalo que lo involucra.

“Yo soy jefe de Gabinete, yo no puedo hacer lo que sugerís, por más de que me hubiese encantado hacerlo el día uno [dar explicaciones]. Porque al estar todo en investigación judicial, cualquier cosa que diga se puede tomar como que tengo la intención de obstruir y no lo voy a hacer. No me importa la carnicería mediática en la que me metieron, no lo puedo hacer”, manifestó Adorni sobre la causa judicial en la que está involucrado, sin moverse un ápice de la línea que mantuvo desde un primer momento: no dar ningún tipo de precisión.

“Por mi lugar de poder y por el cargo [podría obstruir a la Justicia]. Uno tal vez toma dimensión cuando está en el poder de la fuerza que tiene la palabra de uno. No vamos -ni yo ni nadie- ninguno lo va hacer... no voy a obstruir el trabajo de la Justicia. La Justicia va a aclarar todo y cuando aclare todo… ¡mirá que ahí sí voy a hablar!”, advirtió.

Y, al respecto de ese momento en que termine el devenir judicial del expediente -que podría ser en años-, enfatizó: “Voy a hablar. Voy a hablar mucho, sí, claro. Todo el dolor y el padecimiento no va a quedar en silencio. Voy a hablar más de lo que se imaginan".

Después, valoró el apoyo que Milei le dio a lo largo de este conflicto, que comenzó en marzo, cuando trascendió que subió a su esposa, Bettina Angeletti, al vuelo oficial a Estados Unidos para la Argentina Week; y que desde entonces copó la agenda política y mediática con más revelaciones sobre sus pagos en dólares, en efectivo.

“[Milei me banca] porque sabe la verdad. De igual manera, me emociona mucho. Me impacta el apoyo desde lo humano y desde lo espiritual que me da, independientemente de las declaraciones públicas, que son contundentes. Lo haría con cualquiera, él tiene convicciones muy firmes”, refirió sobre el Presidente y acotó: “Él jamás ejecutaría a una persona que considera honesta, decente y leal; no lo va a hacer nunca”.

Una vez más, el jefe de Gabinete -que responde políticamente a la secretaria general, Karina Milei, a quien en múltiples oportunidades llamó “Kari”- prometió que todo “se va a aclarar” en la Justicia. “Ojalá que sea rápido, que todo esto termine lo más pronto posible”, se encomendó.

No obstante, puso un reparo. “Claramente no soy un tipo del poder, del sistema del poder o de la vieja política. Muchas veces he sentido que la política o el poder querían influir en cuestiones judiciales, desde que tengo uso de razón”, deslizó, aunque dijo que “confía” en la Justicia.

“Confío en lo que soy yo, confío en que esto lo va a aclarar la Justicia”, remarcó, pero frase tras frase aclaró que no ahondaría en ninguna especificación.

“Hubo otros casos judiciales del Gobierno -Andis, $LIBRA- y jamás hemos hablado; jamás dijimos ni una coma sobre el tema. Y aclarábamos que era porque no pensábamos obstruir el trabajo de la Justicia. No lo vamos a hacer. Entiendo la necesidad muchas veces, o la lógica que tenía la vieja política de que a nadie le importaba nada si obstruías a la Justicia. Esto no es así, no funciona así. Nosotros no actuamos con cuestiones que impliquen obstruir el trabajo de la Justicia. Entiendo que pueda no ser grato, lo comprendo, lo entendemos todos en el Gobierno”, dijo.

También aseguró que no sabía que Milei iba a dar una entrevista anoche en LN+, pese a que se habían comunicado “dos segundos antes” para charlar “temas del Gobierno”.

“Es un ser maravilloso”, definió al Presidente.

Mañana, conferencia

Esta tarde, desde el Gobierno confirmaron que mañana a las 13, antes de la reunión de Gabinete de las 14, Adorni dará una conferencia de prensa en la Casa Rosada, aunque todavía se desconoce la modalidad y si va o no a aceptar preguntas de los acreditados.

Manuel Adorni llega al canal de streaming Neura Enrique García Medina

El jefe de Gabinete es investigado en la Justicia por enriquecimiento ilícito. El expediente está en manos del juez Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, que investigan sus viajes y sus movimientos patrimoniales.

Según pudo saber LA NACION este jueves, el jefe de Gabinete presentará su declaración jurada alrededor del próximo 31 de mayo. Así lo confirmaron fuentes cercanas al funcionario.

“La fecha andará por ahí [por el 31 de mayo]. Sería lo antes que se pueda”, dijeron cerca del jefe de Gabinete. Con ese plazo estimado para concretar su presentación, Adorni sigue su propia hoja de ruta y se distingue de Bullrich, quien en las últimas horas pidió públicamente que el funcionario presente “de inmediato” pruebas que justifiquen sus gastos, propiedades y viajes.

“Patricia spoileó a Manuel, adelantó lo que efectivamente va a suceder, que Manuel tiene ya los números”, dijo Milei en LN+.