Adorni dijo que la presencia de su mujer en la comitiva presidencial “no fue un delito, fue un error”

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aseguró esta noche que la presencia de su mujer Bettina Angeletti en la comitiva presidencial que viajó a los Estados Unidos “no fue un delito, fue un error”.

Adorni minimizó además que la controversia lo afecte en su posible carrera como candidato a jefe de Gobierno porteño. “Esto no cambia nada de nada”, aseguró.

“Presidencia la invita, por supuesto que no advertí el error que iba a cometer aceptando esa invitación. Fue una pésima decisión”, dijo Adorni en una entrevista con el periodista Luis Majul en el canal LN+.

Adorni afirmó que la presencia de su esposa “no generó ni un dólar de gasto para el Estado” y dijo que el gobierno pudo “una vara altísima”, ya que la administración de Javier Milei es “la más austera de la historia”.

“No tengo nada que ocultar, es el dinero familar gastado en una actividad de cuatro días de vacaciones con mis nenes”, sostuvo Adorni sobre el pago de U$S 4000 dólares del vuelo privado entre San Fernando y Punta del Este en febrero pasado.

El video que confirma el viaje de Adorni a Punta del Este en un avión privado

Adorni deslizó sospechas, además, sobre la procedencia del video que grabó cuando él, su mujer y sus dos hijos subían al avión. “Hace un mes que tienen guardado el video; es macabro lo que hicieron con mis nenes”, remarcó.

“El video salió de las puertas para adentro, estaban de ese lado del vidrio del aeropuerto”, dijo el jefe de Gabinete ante una repregunta del periodista Majul, en la que se refirió al asesor presidencial Santiago Caputo.

El ministro coordinador, mano derecha de Karina Milei dentro del Gobierno, dijo que “cada vez que se cometa un error nos sentaremos, lo explicaremos y pediremos las disculpas del caso, porque no somos dioses, somos humanos”.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, durante la visita a la tumba del rebe de Lubavitch, en Nueva York

En tren de reconocer errores, Adorni volvió a arrepentirse de haber utilizado la palabra “deslomarse” para referirse a su trabajo en la semana argentina en Nueva York. “Utilicé una palabra equivocada, fue inapropiado”, concedió.

De todos modos, Adorni se refirió a la existencia de “intentos desestabilizadores” que “existen desde el comienzo del gobierno”. Agregó: “Cualquier cosa que ellos vean la posibilidad de desestabilizar, la van a utilizar”.

El caso $LIBRA

Adorni también fue consultado por Majul por las últimas revelaciones del caso $LIBRA. “De versiones, notas o análisis periodísticos no hablamos nunca. Es una parte del expediente que está viciada de nulidad”, afirmó.

Las notas periodísticas, entre ellas una de LA NACION, revelaron que hubo contactos entre el presidente Milei y el lobista Mauricio Novelli antes del lanzamiento de la criptomoneda LIBRA.

Por otra parte, Adorni dijo que “el monstruo de la inflación va a morir”, ya que el gobierno está “haciendo al pie de la letra todo lo que hay que hacer” para terminar con el flagelo, que tuvo un recrudecimiento en los últimos meses.

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