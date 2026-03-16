Adorni se disculpó por el viaje de su esposa: “Fue una pésima decisión, más allá de que no generó gasto para el Estado”

El jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni, se disculpó por la presencia de su esposa, Bettina Angeletti, en la comitiva presidencial que viajó a Estados Unidos y aseguró que no fue un delito sino “un error”. “Presidencia la invita, por supuesto que no advertí el error que iba a cometer aceptando esa invitación. Fue una pésima decisión”, explicó.

El funcionario mileísta repitió la palabra “error” una decena de veces en el transcurso de la entrevista con LN+. A su vez, dejó en claro que la presencia de esposa “no generó ni un dólar de gasto para el Estado” y dijo que el Gobierno puso “una vara altísima”, ya que la administración de Javier Milei, subrayó, es “la más austera de la historia”.

En esta misma línea, Adorni volvió a arrepentirse de haber utilizado la palabra “deslomarse” para referirse a su trabajo en la Argentina Week. “Utilicé una palabra equivocada, fue inapropiado, me ganó la pasión por explicar todo lo que estábamos logrando”, concedió.

En otro tramo de la entrevista de cuarenta minutos con Luis Majul, el jefe de Gabinete hizo alusión al video en el que aparece a punto de abordar un vuelo privado a Punta del Este tiempo atrás junto a su esposa, que también se volvió viral y generó controversia.

Realizado en el feriado de Carnaval, fue tajante al explicar que la difusión del video fue “desde adentro” del Gobierno, aunque evitó dar nombres. No defendió, ante una pregunta concreta, al asesor presidencial Santiago Caputo, de influencia directa sobre la SIDE, y se limitó a englobar las críticas a ambos viajes en “un golpe para desestabilizar” al Gobierno.

Tras su viaje A Nueva York Manuel Adorni Responde A todo

“El video está claro que es nuestro, puertas adentro del Gobierno”, enfatizó el jefe de Gabinete. Aunque dijo que es “de mal gusto" hablar de internas, ahondó: “Está claro que tenemos un problema interno, el video fue tomado de un acto privado, divulgado un mes después del episodio. Obviamente el video fue grabado desde dentro de los edificios públicos”.

Allí fue cuando deslizó sospechas, además, sobre la procedencia del video que grabó cuando él, su mujer y sus dos hijos subían al avión. “Hace un mes que tienen guardado el video; es macabro lo que hicieron con mis nenes”, remarcó.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, durante la visita a la tumba del rebe de Lubavitch, en Nueva York

Y remarcó: “El video salió de las puertas para adentro, estaban de ese lado del vidrio del aeropuerto”. Hacia el final de la entrevista, prometió mostrar las facturas de sus gastos en la ciudad balnearia uruguaya si se lo requieren, aunque no precisó cuándo ni ante quiénes lo haría. “No tengo nada que ocultar, es el dinero familiar gastado en una actividad de cuatro días de vacaciones con mis nenes”, sostuvo sobre el pago de aproximadamente US$4000, abonados por él mismo, en un vuelo privado entre San Fernando y Punta del Este.

Adorni también minimizó que la controversia generada en torno a ambos viajes lo afecte en su posible carrera como candidato a jefe de Gobierno porteño. “Esto no cambia nada de nada”, aseguró, aunque afirmó que será candidato en 2027 “si el Presidente se lo pide”.

“Cada vez que se cometa un error nos sentaremos, lo explicaremos y pediremos las disculpas del caso, porque no somos dioses, somos humanos”, destacó el ministro coordinador y hombre de confianza de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.