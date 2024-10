Elisa Carrió: “Si Cristina gana en la provincia de Buenos Aires, cae el Gobierno”

La líder de la Coalición Cívica (CC) Elisa Carrió advirtió este viernes sobre la estrategia de polarización política del presidente Javier Milei para con la exmandataria Cristina Kirchner, luego de los varios cruces en redes sociales y dardos en discursos entre ambos. La exdiputada aseguró que “si Cristina gana en la provincia de Buenos Aires, cae el Gobierno” del libertario.

“A mí me da la impresión de que este chico [Milei] está jugando con fuego, porque si Cristina le gana la provincia de Buenos Aires, cae el Gobierno. Al polarizar de esta manera, elegir un enemigo, lo que está logrando es lo que hizo Cristina, ‘armen un partido y ganen las elecciones’. Y ganaron. Esta no es una buena estrategia política, le puede salir el tiro por la culata”, expresó Carrió en una entrevista para Radio con vos. Sin embargo, no ahondó en este tema.

Carrió aludió a aquella frase de Cristina Kirchner, en un momento de su segunda presidencia en la que la exmandataria recibía duras críticas por parte de la oposición. Luego de aquél pedido para conformar un partido, Propuesta Republicana (Pro), la Unión Cívica Radical, y la CC conformaron la coalición Cambiemos que llevó a Mauricio Macri a la presidencia.

Además, aseguró que Milei y su vicepresidenta, Victoria Villarruel, “son peronistas” al ser consultada sobre la violencia en la política. “No creo que la violencia sea patrimonio del peronismo, la característica de la Argentina es la violencia, somos violentos hace muchos años. Hay que promover la no violencia y la lucha alegre”, insistió.

Elisa Carrió. Hernan Zenteno - La Nacion

Con respecto a la ideología del Presidente, marcó: “Milei habla de la libertad pero no es libre. Alguien que es tan insultante es esclavo de sus odios. No admite la opinión del otro, una persona libre es generosa, segura de sí misma, está sin miedos, Milei no es libre. Los que nos gobiernan tienen muchos miedos. Y cuando uno no es libre no puede dar cátedra sobre la libertad”.

En otro tramo de la entrevista, la exdiputada habló de la situación económica, caracterizada por una recesión como consecuencia de un fuerte ajuste fiscal implementado por el equipo económico libertario. “Hay cosas muy buenas y muy malas. La primera sensación es que esto ya lo viví. Una etapa donde se vallaba la inflación con un dólar tablita y la gente quedaba contenta, viajaba, barato afuera y caro adentro. Esto tiene un olor a eso. He vivido todo tipo de primaveras e inviernos. Hay ciertos aciertos como la baja de la inflación, pero el costo ha sido terrible y que la vista macro no comprenda la eco real. Hay que tener un horizonte macro”, consideró la exsocia política de Macri.

Además, aseguró que el Presidente “quiere tocar por etapas los puntos troncales que generaron la clase media en la Argentina” y ejemplificó: “La educación, universidades, el [Hospital] Garrahan”.

“Es un capital social [el Garrahan]. No tienen ni calle ni empatía”, dijo Carrió sobre la gestión actual. Y siguió: “Milei gobierna como Kirchner. Golpea y negocia. No es una forma republicana y yo la discutí durante el kirchnerismo. Sin instituciones no vas a tener desarrollo”.

Finalmente, analizó: “Ahora el Gobierno tiene que decidir cómo hacer crecer la torta y ahí está el problema. ¿Tienen un plan de crecimiento y desarrollo? El crecimiento puede venir por Vaca Muerta, pero eso no te genera desarrollo, no te genera comunidad”.

LA NACION