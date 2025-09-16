El Gobierno dijo que “no hay nada que pueda hacer tambalear este plan económico”

Después de cinco semanas de no mantener contacto con los periodistas en conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni reapareció este martes en la Casa Rosada para dar detalles sobre la ley de Presupuesto que presentó anoche Javier Milei. “Cómo no vamos a vivir un período de volatilidad si apareció el cuco”, dijo sobre la derrota electoral sufrida días atrás en las elecciones bonaerenses y se mostró confiado en que “nada” hará tambalear el programa económico del Gobierno.

Tras hacer hincapié en que los aumentos previstos para universidades y jubilaciones son “por encima de la inflación”, destacó que el Gobierno tiene “plena confianza” en que será aprobado en el Parlamento. “Nos abrimos al debate y a que podemos tener una charla adulta en el Congreso con nosotros a disposición para explicar las dudas que tengamos”, indicó. Y subrayó: “No hay nada que pueda hacer tambalear este plan económico”.

Adorni apuntó al triunfo del kirchnerismo en la elección legislativa bonaerense y destacó lo que ocurrió horas después. “El mercado rechaza enérgicamente las ideas del pasado. Hay una aversión al cuco, un rechazo. Es probable que en un periodo electoral puedas tener un dejo de volatilidad si el cuco aparece, pero independientemente de eso no hay nada que pueda hacer tambalear a este programa económico que es profundamente sólido. Por supuesto que hay sectores que van a preanunciar el apocalipsis, pero no va a pasar”, indicó el vocero.

Desestimó entonces que pueda haber una crisis que provoque la caída del proyecto económico del país, habló de que el oficialismo analizará con qué gobernadores vale la pena sentarse a hablar sobre el proyecto de ley del Presupuesto y dijo que hay otros mandatarios provinciales que tienen un accionar “irracional”.

“De hecho, ayer fue bastante penoso ver a un gobernador responsable de una Argentina lastimosa decir que no se arrepiente de nada. Quizá no haya nada que discutir con él”, marcó Adorni en alusión a la entrevista de Axel Kicillof en LN+ con Carlos Pagni.

De nuevo sobre el presupuesto para el próximo año, Adorni pidió a los legisladores tener “decencia de leer el proyecto y sentarse a discutirlo”. “Que la lean, la analicen y se discuta con seriedad en un país que pretende salir hacia adelante”, reclamó a la oposición.

Kicillof calificó el discurso de Milei como “un disco rayado” y afirmó que “nos viene mintiendo hace mucho”

Para el Gobierno, el proyecto del Presupuesto anunciado este lunes por la noche en conferencia por el presidente Javier Milei que “es beneficioso y estuvo pensado para que tenga un apoyo mayoritario”. “Tiene un montón de noticias que son positivas, se le dio una importancia a las partidas sociales o de capital humano”, resaltó.

“Es un presupuesto ordenado por lo que sería bueno que todos los que integran las dos cámaras lo discutan con seriedad, para que pueda darse de manera sana”, reiteró Adorni, que confía en que haya una “charla adulta” en el Congreso. Respecto de la hoja de ruta del dólar, el vocero dijo que como el tipo de cambio es libre “no lo controlamos, entonces cómo no sabemos cómo va a cerrar este año toamos el REM para estimar cuál sería en 2026″.

En otro pasaje de la conferencia, el vocero aclaró que el presupuesto para el próximo año, enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, tiene el “85% de lo recaudado por el Estado Argentino destinado al capital humano”, que comprende la educación, la salud y los jubilados. También señaló que las partidas destinadas a las universidades nacionales “tienen determinado 4.8 billones de pesos”.

Críticas a Cristina

Tras las críticas de las dos veces presidenta Cristina Kirchner, el portavoz evitó polemizar con la titular del Partido Justicialista, pero aprovechó la oportunidad para elevar una chicana. “Estaba trabajando, no tuve tiempo de leer. Dicho sea de paso, increíble que un preso escriba desde la cárcel, independientemente de que la cárcel sea la cárcel tradicional o que sea su domicilio particular”, expresó.

Ay Milei… ¿En serio que lo peor ya pasó? Daaaale!



¿Tanto lío para terminar diciendo lo mismo que Macri en el 2018 cuando, en realidad, lo peor empezaba y tuvo que llamar al FMI para devolverle los dólares a los que estuvieron haciendo carry trade desde el 2016?...



Es todo tan… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 16, 2025

“Hace mucho que no leo lo que dice, lo que tuitea Cristina con un vocabulario que va empeorando tuit a tuit, pero más allá de eso, el escenario de octubre, va a ser un escenario con algo más de volatilidad de lo que veníamos acostumbrados”, alertó, y sumó: “Cuando la posibilidad de un precipicio está por delante, es lógico que intentes frenar para no seguir avanzando y caerte”.