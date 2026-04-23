Javier Milei y sus medidas, en vivo: se reaviva la agenda parlamentaria y el Presidente vuelve al país

La Legislatura de la ciudad de Buenos Aires declaró de Interés Social a la Fundación de la Familia Policial, encargada de brindar asistencia, contención y acompañamiento a los miembros de las fuerzas de seguridad y sus familias. Parte de su accionar incluye el otorgamiento de subsidios, el asesoramiento legal y contable y la promoción de becas educativas y la asistencia a familias que atraviesan contextos complejos.

La presidenta de la fundación y secretaria general de Administración y Presupuesto del Poder Judicial porteño, Genoveva Ferrero, se acercó para recibir la distinción junto con el vicepresidente de la fundación, Pedro Potocar, y los vocales José Luis Giusti -exministro porteño- y Agustina Olivero -secretaria de Gestión y Desarrollo Urbano.

La Fundación de la Familia Policial fue distinguida en la Legislatura porteña