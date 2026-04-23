Javier Milei y sus medidas, en vivo: se reaviva la agenda parlamentaria y el Presidente vuelve al país
El minuto a minuto de las decisiones del primer mandatario, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Distinguieron a una fundación en la Legislatura porteña
La Legislatura de la ciudad de Buenos Aires declaró de Interés Social a la Fundación de la Familia Policial, encargada de brindar asistencia, contención y acompañamiento a los miembros de las fuerzas de seguridad y sus familias. Parte de su accionar incluye el otorgamiento de subsidios, el asesoramiento legal y contable y la promoción de becas educativas y la asistencia a familias que atraviesan contextos complejos.
La presidenta de la fundación y secretaria general de Administración y Presupuesto del Poder Judicial porteño, Genoveva Ferrero, se acercó para recibir la distinción junto con el vicepresidente de la fundación, Pedro Potocar, y los vocales José Luis Giusti -exministro porteño- y Agustina Olivero -secretaria de Gestión y Desarrollo Urbano.
También participaron del acto la jueza del Tribunal Superior de Justicia, Marcela de Langhe; el fiscal general de la Ciudad, Martín López Zavaleta; y el procurador general, Martín Ocampo. También asistieron los ministros porteños de Seguridad, Horacio Giménez; de Justicia, Gabino Tapia; de Espacio Público, Ignacio Baistrocchi; y la presidenta del Consejo de la Magistratura porteño. Además, estuvieron legisladores y la cúpula de la Policía de la Ciudad.
Monteoliva sobre la incautación de droga en Rosario
INCINERAMOS 1.700 KILOS DE DROGA— Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) April 22, 2026
Principalmente cocaína. La interceptamos, la incautamos y la destruimos.
Del delito a las cenizas.
Se incauta, se quema. pic.twitter.com/98qzI2QKNs
Reforma electoral: el Gobierno envió el proyecto al Senado
Golpeado por las peripecias patrimoniales del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Gobierno de Javier Milei busca recuperar la iniciativa con el anuncio del envío de una reforma política al Congreso. Sin embargo, los primeros indicios muestran que el Senado, la cámara que elegiría el Poder Ejecutivo para iniciar el debate, sería un terreno adverso a la posibilidad de eliminar las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).
El mal clima se percibe incluso en los cuarteles oficialistas, donde ya se manejan propuestas alternativas ante la eventualidad de que la eliminación permanente de las PASO no reúna la mayoría absoluta que establece la Constitución para aprobar una reforma electoral. En el caso del Senado se necesitan 37 votos afirmativos, la mitad más uno de los 72 miembros de la Cámara alta.
El gobernador de Chubut pidió aplicar la Ley Antimafia
Ignacio Torres reclamó por la aplicación inmediata de la Ley Nacional “Antimafia”, a la que Chubut adhirió tras su sanción a principios del año pasado. El pedido urgente surge luego de que se conociera el doble homicidio de Comodoro Rivadavia, donde una de las víctimas era un testigo que iba a prestar declaración en una causa que involucra a los Vera y los Nieves. Las familias tienen numerosos antecedentes y un extenso prontuario.
“Son las dos familias más peligrosas de la provincia. Hoy la droga, los asesinatos, las usurpaciones tienen dos apellidos muy conocidos en Comodoro Rivadavia: los Nieves y los Vera. Este testigo justamente iba a actuar en la causa que involucra el asesinato de un Nieves en manos de Agustín Vera. Pero este testigo, que asesinaron el día de hoy, fue condenado en 2019 por matar a sangre fría a un laburante”, comentó Torres en un video publicado en redes sociales. Aunque inicialmente lo condenaron por 15 años, finalmente salió tras seis.
“La solución no es suspender ningún juicio, es que definitivamente tengan una condena ejemplar y se pudran todos en la cárcel”, añadió.
A LOS VERA Y LOS NIEVES LOS QUIERO PRESOS— Nacho Torres (@NachoTorresCH) April 22, 2026
Lo que pasó hoy en Comodoro es gravísimo, y no es un hecho aislado: es la consecuencia de años de impunidad frente a organizaciones criminales que se dedican a sembrar el miedo y la violencia en la ciudad.
El crimen organizado en… pic.twitter.com/xyfdJOPuUA
Dante Gebel se reunió con un sector de la CGT, empresarios y un gobernador
Dante Gebel se define como un empresario del entretenimiento antes de decir que es un pastor evangélico. Se jacta de facturar millones de dólares en Estados Unidos con shows y conferencias que se transmiten por sus redes sociales. Nacido en la Argentina, pero radicado en California desde 2008, Gebel está desde ayer y hasta el viernes en Buenos Aires para un raid fugaz y furtivo con empresarios, sindicalistas y dirigentes políticos y religiosos para explorar si es viable lanzarse como candidato presidencial en 2027 para suceder a Javier Milei.
Gebel decidirá después del Mundial de fútbol, que termina el 13 de julio próximo, si se involucra activamente en la política. Su familia se resiste y prefiere quedarse en Estados Unidos. Mientras tanto, habilita a empresarios y sindicalistas a avanzar con un armado propio cuyo financiamiento es hasta ahora confuso y poco claro.
La advertencia de La Fraternidad
Legisladores neuquinos analizaron con el ministro del Interior los desafíos y avances de las reformas
Este miércoles los senadores nacionales Nadia Márquez y Pablo Cervi, junto a los diputados nacionales Gastón Riesco, Soledad Mondaca y Gabriela Muñoz, y el concejal por la capital de Neuquén, Nicolás Montero, mantuvieron una reunión con el ministro del Interior, Diego Santilli.
Durante el encuentro, los funcionarios neuquinos abordaron los principales desafíos que enfrenta la Provincia en el actual contexto, así como el rol clave que tendrá el Congreso de la Nación en esta nueva etapa política.
“Estamos frente a una oportunidad histórica que no podemos desaprovechar. Argentina necesita orden, reglas claras y un Estado que no asfixie a quienes producen y trabajan. Desde el Congreso acompañamos las reformas del Ejecutivo porque son necesarias para que el cambio sea real y duradero. Neuquén y todo el país van a crecer, y en ese sentido estamos avanzando”, destacó la senadora Nadia Márquez.
Milei dijo que la reforma electoral busca “corregir un sistema viciado de raíz"
La Oficina del Presidente compartió un comunicado donde compartió los detalles del proyecto de ley de Reforma Electoral y dijo que busca “corregir un sistema viciado de raíz para que la política cueste menos, sea más transparente y represente a quienes dice representar”.
Señaló que la iniciativa incluye la eliminación de las PASO, la elevación de los pisos de afiliación para registrar un partido y los pisos de votos para mantener la personería, la incorporación de la filiación digital, la eliminación total del régimen de espacios cedidos y la incorporación de la ficha limpia.
“El sistema electoral argentino tiene un problema de fondo: es caro, opaco, empuja al financiamiento con plata negra y subsidia sensatamente a la dirigencia política. Es un sistema hecho a medida para que la política se proteja a sí mismo. El presidente Milei fue electo con el mandato claro de terminar con los privilegios de la casta política, y esta reforma es un paso crucial en este camino”, sostuvo.
April 22, 2026
Caputo, sobre la caída de la actividad económica: "El mes tuvo dos días hábiles menos y un paro"
El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió a la caída del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), que cayó 2,1% interanual en febrero de 2026 y 2,6% con respecto a enero.
El titular de la cartera se mostró optimista en su cuenta de la red social X. “Más allá de la baja puntual de febrero, la tendencia subyacente, medida por el indicador tendencia-ciclo, siguió ubicándose en terreno positivo con una suba de 0,1% m/m. Este indicador acumula casi 2 años de expansión ininterrumpida”.
Luego, explicó a qué se debió la cifra: “En 2026, el mes contó con dos días hábiles menos que en 2025, además de haberse registrado un paro general”.
✅ El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una variación negativa de 2,6% m/m en la serie desestacionalizada y de 2,1% interanual.— totocaputo (@LuisCaputoAR) April 22, 2026
✅ Más allá de la baja puntual de febrero, la tendencia subyacente, medida por el indicador tendencia-ciclo, siguió ubicándose…
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