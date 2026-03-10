Adorni suma poder en el Gobierno: ahora le delegan la supervisión de los gastos del Estado

El Gobierno incorporó la firma del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en todas las erogaciones de partidas presupuestarias del Estado, entre las que se encuentra la aprobación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), vitales para la relación entre la administración nacional y las provincias.

Según reconstruyó LA NACION en fuentes oficiales, la decisión se terminó de delinear la semana pasada en el corazón libertario. La medida busca directamente “dotar” a Adorni de un “mayor control en la gestión”.

El jefe de ministros es, en la práctica, la persona de mayor confianza del presidente Javier Milei y de su hermana y secretaria general de Presidencia, Karina Milei. Con lo que su involucramiento en la firma de todo lo relativo a erogaciones de dinero significa un aval directo de la cúpula del poder.

Hasta ahora, las erogaciones de dinero -como los aportes de ATN- eran solo los responsables de Economía, Luis “Toto” Caputo, y de Interior, Diego Santilli, quienes firmaban esas decisiones, en las que se otorgan partidas presupuestarias a las provincias, de forma discrecional.

El ministro del Interior, Diego Santilli Hernán Zenteno

Las decisiones respecto de las transferencias primero pasaban por la cartera de Interior, de diálogo permanente con las provincias, y luego su autorización por temas presupuestarios, por Hacienda.

Pese a las lecturas políticas que abre una decisión de estas características, en todas las terminales del Ejecutivo negaban una limitación de facultades, conflictos internos o desconfianza con los ministros. En la Casa Rosada apuntaron a que la medida es una suerte de “reaseguro” o “mayor control” en la gestión.

En ese sentido apuntaban a Caputo como una de las personas más valoradas por el Presidente, quien lo define como el “mejor ministro de Economía” de la historia". Y Santilli, que se incorporó en noviembre al gobierno, tuvo de entrada su silla en la mesa política, pese a no ser del riñón puro libertario.

“Es mileista de Milei”, describen en la Casa Rosada a Santilli. “Está alineado con Toto y con Manuel y Karina (Milei)”, dijeron fuentes que conocen el funcionamiento de Santilli en referencia a lo que puede aprobar.

“Un mayor control”

“La idea es generar un embudo, para un mayor control. Solo eso”, sintetizó una fuente al tanto de la decisión. Y apuntaban a lo amplio de la medida, que involucrará la necesidad de la firma para todo tipo de erogación abarcará todas las áreas, pero explicaban que eso no redundará necesariamente en un mayor control de los pasos internos de cada cartera, sino una “validación en términos políticos”.

Manuel Adorni en el Congreso Marcos Brindicci

“La validación final de todo estará en manos de Manuel”, sintetizaron a LA NACION altas fuentes de Casa Rosada.

Adorni es definido en las filas libertarias como “el niño mimado” de Balcarce 50 y con sus decisiones suma cada vez más poder dentro de la gestión. Esta decisión es una nueva muestra de eso. La novedad se da a cuatro meses de su arribo al cargo desde la portavocería, donde comenzó en la era mileísta.

“Es un reaseguro de que esté todo bien, en línea con la estrategia”, describieron desde el palacio de Gobierno. Y agregaron que se trata de “una validación política más allá de lo técnico”, dijeron las voces consultadas.

“Es una validación de la estrategia parlamentaria, de la mesa política”, completaron en referencia a la mesa que se junta para delinear los pasos a seguir en los proyectos que se necesitan aprobar en el Parlamento. Adorni es la cabeza de la mesa política.

Adorni a la cabeza de la mesa política del Gobierno Presidencia

Con la designación de Adorni, en noviembre pasado, a diferencia de lo que sucedía en la época de su antecesor en el cargo, Guillermo Francos, se buscó encarar otro vínculo con las provincias, eje de buena parte de las erogaciones de dinero.

Gran parte de ese cambio precisamente tuvo que ver con el rol de representante de los hermanos Milei que el jefe de Gabinete encarna y con el que también se presentó en las reuniones que hicieron desde noviembre pasado, cuando tanto él como Santilli iniciaron los diálogos con los mandatarios provinciales, en busca de apoyo y de cambiar la relación que el Ejecutivo nacional había mantenido con ellos hasta entonces.

El manejo de los ATN

Una parte de las erogaciones que hace el Gobierno son a través de los ATN, un fondo especial creado en 1988 dentro de la Ley 23.548 de Coparticipación Federal. Se componen con el 1% de la masa total de impuestos que la Nación recauda y comparte con las provincias. Su propósito original es claro: están destinados a atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales.

A diferencia del resto de los fondos coparticipables, tienen como principal característica que no se distribuyen de forma automática, sino que su administración es discrecional. El Poder Ejecutivo Nacional decide cuándo, cómo y a quién asignarlos. Esta particularidad convierte al fondo en una herramienta política que históricamente genera tensiones con los gobernadores.