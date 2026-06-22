Adrián Ravier entra en funciones como vocero presidencial y se define el destino del secretario de Prensa

Adrián Ravier, flamante vocero presidencial, se reunió hoy con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Casa Rosada, en su primer día en funciones en el nuevo cargo. Esta mañana, el aún diputado nacional por La Pampa se reunió junto a su antecesor en Balcarce 50, para repasar los términos de su incorporación. Podría ser con rango de ministro –lo que requerirá una jura formal, en los próximos días -o de secretario, a las órdenes de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

De esta decisión dependerá, en buena medida, el destino de Javier Lanari, secretario de Prensa y Comunicación, encargado de ejecutar la orden del cierre de la sala de prensa de la Casa Rosada, el 23 de abril.

“Gran reunión con Adrián Ravier, flamante Vocero Presidencial. En esta etapa de transformación, su rol será clave para comunicar y explicar los principales hitos económicos del país; un eje central para el que su perfil como economista aportará el valor y la claridad que los argentinos necesitan. Éxitos en esta nueva etapa. Fin”, posteó Adorni, acompañando una foto donde se los ve, sentados y con medias sonrisas en el rostro.

Gran reunión con Adrián Ravier, flamante Vocero Presidencial.



En esta etapa de transformación, su rol será clave para comunicar y explicar los principales hitos económicos del país; un eje central para el que su perfil como economista aportará el valor y la claridad que los… pic.twitter.com/9mPROuA6jd — Manuel Adorni (@madorni) June 22, 2026

Además de la reunión con Adorni, en la agenda próxima del designado vocero está su participación, en la tarde del martes y junto al Presidente, de una actividad de la Fundación Faro, el think tank encabezado por Agustín Laje, del que Ravier fue director académico, uno de los promotores de la “batalla cultural” que promueve el Gobierno.

La entidad, además, está aún bajo investigación de la Inspección General de Justicia (IGJ), entidad que revisa sus ingresos y financiamiento. La designación de Ravier, decidida por el presidente Javier Milei, tuvo aceptación desde las dos principales trincheras en la interna del Gobierno. Desde el karinismo aceptaron de entrada su nombre, y agregan que su exposición lo posicionará de mejor manera para ser el candidato libertario a gobernador de La Pampa en 2027. También encontró fuerte y explícito respaldo en las Fuerzas del Cielo que encabeza el asesor presidencial Santiago Caputo, quien al igual que Adorni llegó temprano a Balcarce 50. “Felicitaciones @AdrianRavier . Que las fuerzas del cielo te acompañen”, posteó el asesor presidencial el mismo viernes.

¿Cuál será el perfil del nuevo vocero? Una pista fue dada minutos después de la decisión, en una comunicación oficial. “La vocería presidencial estará enfocada especialmente en comunicar y explicar los principales hitos económicos de esta etapa de transformación, acompañando el proceso de crecimiento que ya comienza a reflejarse en los indicadores macroeconómicos”, detalló el comunicado oficial. Para un miembro del universo libertario “la llegada de Ravier suma. Precisamos un vocero y Adorni no lo podía hacer más”, afirmó la fuente.

La última conferencia de prensa de Adorni con preguntas de la prensa fue el pasado 4 de mayo, y a pesar de que regresó días después al auditorio de la Casa Rosada para presentar a los ministros Luis Caputo (Economía) y Alejandra Monteoliva (Seguridad), el jefe de gabinete sólo abandonó su silencio público en una entrevista con LN+, en la que sostuvo que por “error” no declaró más de medio millón de dólares, con los cuales- declaró-compró propiedad y realizó viajes al extrerior.

Apenas asuma de modo formal. a Ravier le espera el renovado reclamo de los periodistas acreditados, que luego de once días fuera de la casa por orden presidencial retornaron a sus tareas a principios de mayo, pero con inéditas restricciones a sus movimientos, el acceso vedado a patios y pasillos, y un control exhaustivo por parte de la Casa Militar, siempre a las órdenes de la Secretaría General de la Presidencia.