“Nos vamos a acordar”: La controvertida frase de Axel Kicillof a la oposición

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, dijo hoy que cuando termine la pandemia de coronavirus “vamos a recordar a los que apostaron a los demás, a los que apostaron a pensar en la salud como algo colectivo”, y también a los que “boicotearon una por una las medias de cuidado”.

“Hay mezquindad y oportunismo. No han entendido que no se trata de ganar un voto, se trata de no perder, de proteger la salud y la vida”, expresó el gobernador, al encabezar el acto de anuncio de las obras para la pavimentación del último tramo de la ruta del cereal, desde el municipio de Guaminí.

El gobernador bonaerense también dijo que su gestión busca “favorecer al sector productivo”, al encabezar un acto en el que anunció el inicio de las obras de pavimentación para el último tramo de la ruta del cereal, en el municipio de Guaminí, con una inversión de “1900 millones de pesos”.

“Buenos Aires es una potencia industrial”, expresó el gobernador y aclaró que el distrito también es potencia en “producción agropecuaria” y, por eso, las obras están destinadas a ese sector.

Previo al acto en Guaminí, Kicillof afirmó que tal como señaló la vicepresidenta, Cristina Kirchner, cuando se pueda superar la pandemia de coronavirus, “vamos a volver a ser felices” y puso de relieve que su administración tiene “mucha voluntad para sacar adelante a la Provincia”.

“Esta fue una etapa muy difícil”, expuso el mandatario bonaerense en una entrevista con el Canal 4 de Pigüé, al referirse a la pandemia de coronavirus y señaló que pese a que ésta generó “la crisis económica más grande de la historia en todo el mundo, en la Provincia hay muchas ganas”.

Expuso que la crisis generada por la Covid-19 “no mató los sueños” con que asumió su administración sino que los obligó “a posponerlos”.

“Estamos muy comprometidos con la transformación estructural en seguridad, en educación y en salud”, dijo y destacó tanto el plan de obras que lleva adelante su gobierno como las medidas de auxilio económico lanzadas por su administración para ayudar a los sectores más afectados.

Subrayó “la mano” que le dieron “el Banco Provincia y la Agencia de Recaudación a los bonaerenses” en el contexto de crisis y remarcó que en el anterior Gobierno “ARBA fue despiadada con los contribuyentes”.

En ese marco, Kicillof analizó que los cuatro años de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal “fueron de mucho marketing” y se diferenció al plantear que él no hace “promesas” sino que muestra “resultados“, ya que “hay que construir en base al compromiso y no sobre le verso”.

