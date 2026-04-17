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El biógrafo de Milei, Nicolás Márquez, dijo que Adorni es mentiroso y volvió a pedir que renuncie

Esta semana había dicho que los ministros deberían pedirle la renuncia y mencionó “mentiras judiciales”

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El biógrafo de Milei dijo que Adorni es un mentiroso y volvió a pedir que renuncie
El biógrafo de Milei dijo que Adorni es un mentiroso y volvió a pedir que renuncieLA NACION/Santiago Oroz

En línea con sus declaraciones de esta semana, el biógrafo del presidente Javier Milei, Nicolás Márquez, dijo que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, es un “mentiroso” a raíz de las explicaciones que brindó sobre sus viajes y propiedades, y volvió a pedir su renuncia ya que daña a la gestión.

“Su permanencia perjudica al Gobierno. Está totalmente desacreditado, degradado, su reputación está en el subsuelo. Concentra el repudio mayoritario de la población. Un funcionario de tan alto cargo no solamente se perjudica a sí mismo sino también al Gobierno”, sostuvo Márquez en diálogo con LN+ este viernes.

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