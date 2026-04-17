Javier Milei y sus medidas, en vivo: las negociaciones con el Banco Mundial y el nuevo recurso por la reforma laboral
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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El tuit de Adorni
Tras una semana de inactividad, Manuel Adorni volvió a postear en su perfil de X.
El jefe de Gabinete posteó dos signos de interrogación acompañados de un cita adjudicada a Nicolás Márquez, en la que el biógrafo de Javier Milei dijo: “Adorni está terminado, acabado y finiquitado”.
Milei dijo que la comunidad internacional no hace lo suficiente contra Irán: “Son cobardes”
El presidente Javier Milei ratificó este jueves su respaldo al Estado de Israel en la previa de un nuevo viaje a ese país y sostuvo que la comunidad internacional no hace lo suficiente contra Irán porque “son cobardes”.
“La gran característica es que son cobardes y tienen miedo de enfrentarlos. Si usted quiere la paz, tiene que estar preparado para la guerra. Si no entendemos eso y no estamos dispuestos a enfrentar a aquellos que quieren arruinar nuestra existencia, uno va a terminar siendo víctima de todas maneras”, expresó Milei en una entrevista con el medio israelí C14 News difundida este jueves.
Sobre Irán, el Presidente planteó que es “un país que trabajó con organizaciones terroristas para poner bombas” en la Argentina, en referencia a los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel.
El mandatario afirmó que Irán “no representa solo el peligro que representaba desarrollando potencial nuclear, poniendo en riesgo a todo el planeta, sino que además exportaba el terrorismo por el mundo y lo financiaba”.
“Entonces no es solamente un enemigo de Israel, es un enemigo de todo Occidente. Es decir, usted frente a alguien que lo quiere exterminar no puede negociar ni tener una posición intermedia, no puede tener una posición gris. Se lo va a llevar puesto”, advirtió.
En un ratificación de su alineamiento, el Presidente sostuvo que “la causa de Israel y el pueblo judío es una causa justa. Como jefe de Estado, tengo la responsabilidad de alinear esta visión”, expresó Milei.
Quién le tiró las pelotitas de telgopor a Scioli, el hombre que navega las internas libertarias y mantiene su cargo
Cientos de bolitas de telgopor volaban sobre el rostro de Daniel Scioli, que aún así siguió con su discurso para promocionar la temporada de nieve en Bariloche, sobre todo a los turistas brasileños. Pasaron las horas y el secretario de Turismo y Ambiente de Javier Milei se hizo viral y despertó la polémica con su spot. Hubo especulaciones de todo tipo y una pregunta: ¿Quién le arrojó las pelotitas?
En la palestra política pese al paso de los años y las crisis, Scioli −de pertenencia peronista pero ahora libertario− seguramente supo reconocer que el video podía darle reproducciones. Sobreviviente de las internas libertarias y −dicen− alejado de los ruidos de la Casa Rosada, llegó al Gobierno de la mano del exjefe de Gabinete Guillermo Francos, pero supo conquistar a los hermanos Milei y ahora sigue de gestión −viajes por el mundo incluidos− en su cargo de secretario de Turismo y Ambiente, haciendo zigzag ante las fricciones entre la secretaria general y el estratega Santiago Caputo.
Manuel Adorni recibió dinero de Marcelo Grandio antes de asumir
Durante su último año “en el llano”, el ahora jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibió dinero por parte de Imhouse, la productora de su amigo periodista Marcelo Grandio, que luego trabó contratos con el Estado.
Los trasferencias, registradas en la causa por dádivas que lleva el juez Ariel Lijo, suman un total de alrededor de 1 millón 600 mil pesos y se repartieron entre finales de 2022 y todo el 2023. Se interrumpieron cuando Adorni se convirtió en funcionario libertario, en diciembre de aquel año, con el cambio de Gobierno.
El último de aquellos pagos fue por poco más de 600.000 pesos, según precisó una fuente judicial que conoce el expediente. Fue el más importante de todos.
Las transferencias refuerzan la relación entre ambos periodistas y, más especialmente, el vínculo de Adorni con la productora de Grandio, que celebró con la TV estatal al menos tres contratos durante el gobierno libertario.
$LIBRA: la Cámara Federal rechazó el intento de Novelli de ser acusador en la causa sobre el contenido de su teléfono celular
De acusado en la “causa $LIBRA”, Mauricio Novelli quiso pasar a acusador en una investigación vinculada, pero le dijeron que no, en ambas instancias. La Cámara Federal porteña confirmó la decisión del juez Julián Ercolini y rechazó el pedido del “abrepuertas” de la Casa Rosada, que pretendía ser querellante en la pesquisa por la presunta filtración del peritaje sobre el contenido de su teléfono celular.
Con las firmas de los camaristas Eduardo Farah, Roberto Boico y Martín Irurzun, la Sala II de la Cámara estimó que Novelli no cumple con los requisitos previstos por la ley para ser aceptado como querellante, ya que la pesquisa se circunscribe −por ahora− a delitos de acción pública impulsados por la fiscalía y “no es posible sostener, objetivamente, la presencia de un perjuicio directo”. Por lo tanto, no podrá impulsar el proceso, aportar pruebas, argumentar sobre el desarrollo de la investigación ni apelar decisiones del juez Ercolini.
Con un per saltum, el Gobierno pidió a la Corte que levante la suspensión de la reforma laboral
El Gobierno presentó un recurso de per saltum ante la Corte Suprema para que levante la suspensión que se había impuesto sobre los principales artículos de la reforma laboral a pedido de la Confederación General del Trabajo (CGT).
El recurso señala que con la sola presentación debe tener “efecto suspensivo” sobre la sentencia del juez Raúl Horacio Ojeda dictó una medida cautelar que suspendió 82 artículos de la reforma laboral sancionada por el Congreso.
Ahora el Gobierno reaccionó para revertir esa sentencia y la Secretaría de Trabajo, que depende del Ministerio de Capital Humano, con el patrocinio legal de la Procuración del Tesoro, que encabeza Sebastián Amerio, realizó esta presentación.
Qué hay detrás de la estrategia de Caputo para conseguir dólares
La noticia circuló como versión en la reunión del Fondo Monetario Internacional que se está celebrando en Washington. El equipo económico, con Luis Caputo a la cabeza, está negociando con el Banco Mundial un préstamo que rondaría los 2000 millones de dólares, a los que se sumarían otros 2000 millones de la CAF y el BID.
El desembolso depende de la aprobación del directorio del Banco. El significado de esta información adquiere su verdadera dimensión cuando se advierte que Caputo y sus colaboradores analizan tomar ese crédito como garantía, en principio, para la emisión de un bono a través del cual recaudar un monto de mayor tamaño: se especula con que tomarían entre 8 y 10.000 millones de dólares.
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