Javier Milei y sus medidas, en vivo: las negociaciones con el Banco Mundial y el nuevo recurso por la reforma laboral

Sobre Irán, el Presidente planteó que es “un país que trabajó con organizaciones terroristas para poner bombas” en la Argentina, en referencia a los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel.

El presidente Javier Milei LUIS ROBAYO - AFP

El mandatario afirmó que Irán “no representa solo el peligro que representaba desarrollando potencial nuclear, poniendo en riesgo a todo el planeta, sino que además exportaba el terrorismo por el mundo y lo financiaba”.

“Entonces no es solamente un enemigo de Israel, es un enemigo de todo Occidente. Es decir, usted frente a alguien que lo quiere exterminar no puede negociar ni tener una posición intermedia, no puede tener una posición gris. Se lo va a llevar puesto”, advirtió.

En un ratificación de su alineamiento, el Presidente sostuvo que “la causa de Israel y el pueblo judío es una causa justa. Como jefe de Estado, tengo la responsabilidad de alinear esta visión”, expresó Milei.