Advierten que hubo un error en el sorteo del juez del caso del financista ligado al Chiqui Tapia

La fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, advirtió que sortearon “por error” y enviaron al juzgado de Federico Villena la causa por evasión fiscal donde se investiga al financista Ariel Vallejos, dueño de Sur Finanzas y ligado al titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

La fiscal sostiene que el caso no debió haber sido sorteado, sino enviado por conexidad al otro juzgado federal de Lomas de Zamora, a cargo interinamente de Luis Armella. La razón es que allí ya se investiga una denuncia de lavado de dinero con algunos de los mismos imputados, entre ellos, Vallejos y el Club Banfield. Así se lo hizo saber a Villena por oficio para que reenvie la causa.

La investigación de las maniobras en torno a Sur Finanzas aparece en el centro de las controversias sobre las operaciones financieras de la AFA, precisamente cuando Tapia también enfrenta cuestionamientos por las sospechas en torno al manejo del torneo.

Cecilia Incardona Fiscales.gob.ar

El desenlace del reclamo de la fiscal no es un asunto administrativo menor, sino que tiene implicancias importantes en el caso. Por ejemplo, si se avanza con trámites judiciales irrepetibles y después el juez es declarado incompetente, los avances pueden ser declarados nulos.

Incardona, tras impulsar el caso contra Vallejos por supuesta evasión, advirtió que hay una evidente conexidad objetiva y subjetiva con otra causa el juzgado federal 2. Por eso pidió que el caso sea resignado.

La fiscalía en su requerimiento tiene la hipótesis de que pudo haber existido evasión tributaria y lavado de activos.

El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena. Hernán Zenteno - LA NACION

Entre los sospechosos está el Club Atlético Banfield Asociación Civil y Oscar Tucker, Eduardo Spinosa y Federico Spinosa.

Pero estas mismas personas están investigadas en otra causa en el juzgado federal 2 de Lomas por presunto delito de lavado de activos.

En ese expediente se investiga una presunta maniobra de lavado de activos por parte de Oscar Tucker y Federico José Spinosa, en representación del Club Atlético Banfield. Supuestamente sumaron al patrimomnio del club un préstamo con Auriga League S.A. por 2.000.000 de euros, sin devolver la plata.

Vencidos los plazos sin pagar, se renegoció un mecanismo de repago de la obligación vinculada a la transferencia del jugador de Banfield, Agustín Urzi, que le daba a Auriga el derecho al 30% del precio neto de la transferencia del jugador, desde Banfield a Fútbol Club Juárez, de México.

Hubo otro acuerdo posterior del 31 de enero de 2024, donde se habría ratificado el préstamo y la participación del 30% en futuras transferencias y la garantía de 1.000.000 de euros incluso si la transferencia no se realizaba.

La fiscalía cree que hay un “un nexo entre la presunta actividad ilícita desplegada por parte de las autoridades del Club Banfield, Oscar Tucker, Eduardo Spinosa y Federico Spinosa; las personas jurídicas Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, Club Atlético Banfield Asociación Civil, y Banfileños S.A., y la utilización de los servicios de Sur Finanzas PSP S.A. para colocar esas ganancias ilícitas obtenidas, valiéndose tanto de la figura del fideicomiso como del proveedor de servicios de pagos.”

Esto porque las actividades facilitaron la colocación de ganancias ilícitas de Oscar Tucker, Eduardo Spinosa, Federico Spinosa, Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, Club Atlético Banfield Asociación Civil, y Banfileños S.A.