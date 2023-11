escuchar

Pablo Biró, el secretario General de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, fue denunciado por el fiscal Carlos Stornelli en la Justicia debido a sus dichos referidos a la privatización de Aerolíneas Argentinas. El martes a la mañana, el sindicalista expresó su rechazo a la propuesta de Javier Milei y dijo, en una entrevista radial: “Si se quiere cargar Aerolíneas yo ya lo dije, lo repito y no le voy a sacar ningún peso a lo que dije: si se quiere cargar Aerolíneas nos va a tener que matar. Y cuando digo matar, literalmente. Va a tener que cargar muertos, que me anote primero”.

El fiscal solicitó que se investigue a Biró debido a que “ habría incurrido en conductas incitadoras de la violencia colectiva en contra de las instituciones y en apología del delito, que habrían tenido por fin infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes y que, a la vez, podrían resultar una amenaza de alzarse en contra del orden constitucional y la vida democrática”, según el escrito presentado.

Posteriormente a estos dichos, Diana Mondino, la futura canciller de Javier Milei, y Patricia Bullrich, entre otros dirigentes, le respondieron a Biró. El gremialista dio marcha atrás en una entrevista en el canal A24. “Entre las ansiedades y los medios, tuve una frase poco feliz que sacada de contexto caería muy mal, hasta a mí me cae mal”, recalculó. “Cuando la auditen van a ver que es una compañía súper profesional y trae importantes aportes económicos al país”, agregó.

Stornelli, sin embargo, decidió realizar la denuncia por lo que podría encuadrase, prima facie, en seis delitos: coacción, instigación a cometer delitos, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y amenazas públicas.

En su escrito, Stornelli escribió: “En tal estado, y frente al trascendente rol social desempeñado por el denunciado, sus manifestaciones, por su contexto, y su particular tenor, podrían llegar a importar, a través de un medio idóneo, literalmente un llamamiento, convocatoria o promoción a terceros a alterar la tranquilidad y el orden público, así como la paz social y el orden constitucional y la vida democrática”.

En la entrevista en la que Biró se echó para atrás respecto de sus dichos, defendió a Aerolíneas. “No es de los sindicatos, ni de La Cámpora, es de todos los argentinos. Cuando la auditen van a ver que es una compañía súper profesional y trae importantes aportes económicos al país. Cuando ven los números quedan sorprendidos”. ““Yo quería transmitir prudencia y me equivoqué porque no soy buen comunicador. Y terminé diciendo ‘mirá, si todo eso sucede, nos dejan sin laburo y otra vez como los privados, no cobramos salarios, se roban los aviones y todo... ya nos reprimieron, nos dieron palazos y nos van a tener que matar a palazos”, añadió.

