Matías Bertolotti cuestionó los despidos en el Servicio Meteorológico Nacional

Luego de que se conociera que 140 empleados fueron oficialmente desvinculadas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la semana pasada, surgieron voces que repudiaron la decisión del Gobierno.

En las últimas horas se sumó el meteorólogo Matías Bertolotti, quien cuestionó los recortes en el organismo nacional y habló sobre las consecuencias que puede implicar para el sistema de medición del tiempo.

“Mucha estaciones ya no reportan de noche, ¿saben por qué?“, comenzó, al hacer una pausa en medio de su reporte del tiempo en la señal de TN. Y siguió: “Porque echaron a sus empleados. Esta es una de las problemáticas que sufre el SMN y la vivimos en carne propia".

Según informaron varias fuentes dentro de la institución, esta tanda se trataría de la primera de dos que podría alcanzar a 240 trabajadores sobre una planta total de 972, de los cuales 780 son civiles. Tras este recorte, la dotación de personal civil quedaría reducida a 540 empleados.

Asamblea por despidos en el SMN

“No hay ninguna estación automática que reemplace los datos, digo...“, deslizó Bertolotti y remarcó: ”No hay datos hasta que se empiece a medir nuevamente. Para que tomen nota de las cosas que se están haciendo con esta problemática tremenda que está viviendo día a día el SMN con los despidos".

Según pudo saber este diario, los despidos no alcanzarían a la planta permanente. Se trata de trabajadores contratados bajo la modalidad de contratos temporarios encuadrados en el artículo 9, una práctica extendida en el Estado nacional y que, en este caso, abarcaba a más de la mitad de la dotación del organismo.

Además de esos despidos, fuentes de la institución informaron que hay 31 personas consideradas “jubilables”. “Desde el Ministerio de Desregulación dijeron que hay que ‘esperar a que cumplan años’ para desvincularnos. Yo cumplo a fin de año y estoy en esa lista. Llevo 13 años trabajando acá”, relató una trabajadora del SMN que pidió reserva de su identidad.

Cuestionamientos

Bertolotti no fue el único de los profesionales es mostrarse en contra de los recortes en el organismo dependiente del Ministerio de Defensa. Varios de los despidos, según señalaron directores del SMN, afectarán a observadores meteorológicos. Advirtieron que habrá estaciones con menos personal del necesario para su funcionamiento habitual.

La medida forma parte de un plan de “modernización” impulsado por el Gobierno. Nicolás Suáraez

Los observadores son técnicos capacitados que se encargan de medir, en las 125 estaciones del país, los datos básicos sobre los que se construyen los pronósticos, la información meteorológica destinada a la pesca y la agricultura y los sistemas de alerta temprana vinculados a fenómenos climáticos extremos.

En términos concretos, son quienes recopilan los datos que permiten anticipar cuándo se producirán lluvias, tormentas, nevadas, ventiscas o períodos de calor extremo, información clave tanto para la población como para sectores económicos especialmente vulnerables a las condiciones climáticas. Si bien en otros países gran parte de este proceso está automatizado, en la Argentina continúa siendo mayormente analógico y requiere equipos de más de cinco personas que, hora tras hora, realizan la medición y carga de datos.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, habló sobre el tema: “Tener un mejor SMN tiene muchas ventajas, no solo para el ejército, sino para la población civil. Más allá de que la reconversión tecnológica no se hace de un día para el otro (y además se necesita que convivan las series un tiempo por un tema de calibración), siempre está la pregunta sobre el eventual destino del personal que ya no tendría lugar en un SMN moderno”.

Destacó que “es una preocupación que siempre hay que tener”. “Pero los millones de dólares anuales que requieren hoy esos sueldos son dinero que pagan otras familias, reduciendo su poder de compra y, por ende, su capacidad de gastar y sostener otros empleos en otros lugares", aseguró y reforzó: “La Argentina se quedó porque se paralizó en las posibilidades de mejorar su productividad con mejoras como esta”.

LA INCREIBLE HISTORIA DEL SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL (SMN). La semana pasada hubo varias notas en medios sobre el SMN. Es una historia increíble que vale la pena contar. Te vas a sorprender (o no). Veamos.



El SMN cuenta con unas 100 estaciones meteorológicas distribuidas a… pic.twitter.com/7QwbA12IOH — Fede Sturzenegger (@fedesturze) April 26, 2026

La reducción de personal en estas estaciones, según coincidieron fuentes administrativas, científicas y funcionarios del SMN, podría derivar en un “desmantelamiento” del sistema meteorológico argentino. “Hay estaciones automáticas, que no llegan a 20. Tendrías 120 estaciones que faltan”, explicó un científico dentro del SMN.

Meteorólogos consultados señalaron que, por el momento, el organismo aún cumple con los estándares de calidad en la elaboración de pronósticos, aunque advirtieron que esa situación podría cambiar a corto plazo si no se aplica la tecnología para continuar con la medición.