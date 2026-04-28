El Gobierno intimó a los rectores de las universidades por las consecuencias de los paros gremiales

El Ministerio de Capital Humano intimó este martes a los rectores de las universidades nacionales a que informen qué medidas tomarán para garantizar el derecho a la educación de los estudiantes universitarios, a quienes definió como “víctimas de los paros impulsados por los gremios”. Así lo exigió mediante un comunicado oficial difundido en redes sociales.

Desde la cartera comandada por Sandra Pettovello indicaron que “se observa con extrema preocupación la suspensión total" de la actividad académica que, según el texto, se registra en universidades de todo el país, en el marco del reclamo por más fondos y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, votada y sostenida el año pasado, que llevaron a cabo diferentes casas de estudio en las últimas semanas.

El ministerio de Capital Humano intimó a los rectores de las universidades nacionales X Ministerio de Capital Humano

Capital Humano consignó que le pidió a los rectores de las universidades una serie de ítems a informar: un “plan de contingencia”, una “garantía de acceso” que incluya a los docentes que no adhieran a las medidas de fuerza y modalidades alternativas que permitan que los estudiantes recuperen el dictado de clases perdidas.

Haciendo foco en la falta de contraprestación por parte de las casas de estudio que llevan a cabo medidas de fuerza, desde el Gobierno señalaron que “el sostenimiento financiero por parte del Gobierno nacional exige, como condición necesaria, la operatividad del sistema y la protección irrestricta del derecho de enseñar y aprender”. Por lo tanto, sostuvieron que la situación reviste “especial gravedad”.

Emiliano Yacobitti señaló que los problemas que atraviesan las universidades se deben al incumplimiento por parte del Gobierno de la Ley de Financiamiento Universitario X Emiliano Yacobitti

Algunas horas después, llegó la respuesta por parte del vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti. “Celebramos que por primera vez el Ministerio de ‘Capital Humano’ reconozca que en la Argentina no se está garantizando el derecho a la educación", escribió con tonó irónico.

Según Yacobitti, las complicaciones que atraviesan las universidades se deben a que el Gobierno nacional incumple la Ley de Financiamiento Universitario. Además, señaló que el oficialismo carece de un “plan educativo claro y consistente” y “desfinancia y desarticula el sistema”.

Emiliano Yacobitti es vicerrector de la Universidad de Buenos Aires Silvana Colombo - LA NACION

“La garantía del derecho a enseñar y aprender requiere, como condición indispensable, el financiamiento por parte del Estado nacional, tal como lo establece la normativa vigente”, agregó.

En ese sentido, recordó que el próximo 12 de mayo se realizará la cuarta marcha federal universitaria. La movilización tiene como objetivo reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. “Vamos a ser miles en las calles, porque la universidad pública es un orgullo de toda la Argentina”, aseguró Yacobitti.

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, señaló que "la burocracia política" de las universidades públicas solo está interesada en "derrocar el gobierno" X Alejandro Alvarez

Luego llegó la respuesta por parte de la administración de Javier Milei. El encargado fue Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, dependiente del Ministerio de Pettovello.

“Para la burocracia política de las universidades públicas, lo único importante es derrocar al gobierno. Lo intentaron todo y lo seguirán intentando”, denunció. Y agregó: “Nunca vamos a dejar de defender a los alumnos de la casta política que se apropió de las universidades que pagamos todos”.