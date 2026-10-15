Agredieron al móvil de LN+ en medio de los enfrentamientos entre manifestantes y la Policía

La cobertura de LN+ de la protesta de este jueves frente al Congreso por la Quinta Marcha Federal Universitaria corrió riesgo cuando la cronista Carla Ricciotti fue agredida por manifestantes mientras realizaba una transmisión en vivo desde el lugar de los incidentes, por lo que debió ser resguardada por militantes de izquierda.

Según relató la propia periodista ante las cámaras, en medio de los disturbios recibió el impacto de un objeto en la cabeza. “Me acaban de tirar con algo. Me lo tiraron en la cabeza. ¿A vos te parece bien que me tiren basura?”, expresó visiblemente alterada.

Agredieron al movil de LN+ en la marcha universitaria: siguen los incidentes en el Congreso

La cronista también contó que los manifestantes le pedían que se alejara del lugar y que el equipo del canal no registrara la escena. “No filmes lo que estamos haciendo”, la amenazaban mientras destruían las veredas, los cordones y las alcantarillas de la zona.

La situación tuvo lugar en un contexto de enfrentamientos y tensión entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad. Mientras intentaba continuar con su trabajo, la cronista denunció que algunas personas comenzaron a arrojar distintos elementos como “tomates podridos y basura”.

Ante el episodio, dirigentes de izquierda presentes en la protesta se acercaron para evitar que continuaran las agresiones. Entre ellos estuvieron el diputado Germán Martínez, titular de la bancada de diputados de Unión por la Patria (UxP); el referente del movimiento Polo Obrero Eduardo Belliboni y el legislador porteño del Frente de Izquierda (FIT) Gabriel Solano, quienes intervinieron para apartar a la cronista del sector donde se encontraba rodeada por manifestantes.

Agredieron a Carla Ricciotti de LN+

Belliboni buscó calmar la situación y recalcó que la perodista era una “laburante”, según se lo escuchó decir. Ricciotti, por su parte, advirtió que la situación se había vuelto insostenible para realizar la cobertura. “No hay policías”, dijo y agregó: “Nos tenemos que ir porque nos arrojaban basura y escupían”.

La periodista mantuvo fuertes intercambios con algunos de los manifestantes. En uno de los cruces, una mujer la increpó mientras justificaba su presencia en la protesta. “Venimos a defender la patria”, sostuvo la mujer. A lo que Riccioti le contestó: “Andá a laburar. No me toques”.

Minutos después se produjo otro enfrentamiento verbal con una segunda manifestante. “Respetá”, le reclamó la mujer. A lo que la periodista respondió: “Ustedes son los que no me respetan”.

Agresión y escupitajos al móvil de LN+

Cuando se calmó la tensión, ya fuera de la situación de riesgo, Ricciotti brindó detalles sobre el estado del equipo y de los integrantes del móvil. “Estamos bien, quedaron restos de tomate en la cámara”, describió. Y añadió: “Me da vergüenza esto. Estamos todos manchados con escupitajos”.

Visiblemente afectada por el episodio, la cronista terminó llorando. “A mí no me gusta ser la noticia”, expresó.

Pasadas las 18, mientras algunos manifestantes rompían bancos y tiraban piedras, la policía arrojaba agua y gases lacrimógenos. En total, las fuerzas de seguridad registraron cuatro oficiales de Gendarmería Nacional, dos de la Policía Federal y dos de Prefectura Naval heridos con elementos contundentes durante los altercados.