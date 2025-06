Agustín Romo: “Nuestro candidato tiene que ser lo contrario a Cristina, un joven, un outsider”

Agustín Romo podría haber dado esta entrevista en la Casa Rosada, a donde asiste a diario para reunirse con el estratega Santiago Caputo. Pero finalmente optó por concederla cerca de Balcarce 50, en las nuevas oficinas de la Fundación Faro, el think thank libertario que encabeza Agustín Laje.

Presidente del bloque de diputados bonaerenses de La Libertad Avanza (LLA) en la Legislatura, Romo es uno de los líderes de la agrupación juvenil, militante y tuitera llamada Las Fuerzas del Cielo. Oriundo de San Miguel, con 28 años es uno de los referentes “celestiales” de la provincia, de cara a las elecciones de septiembre.

Romo evita opinar sobre una eventual resolución de la Corte Suprema en el caso de Cristina Kirchner pero dice que quisiera “confrontar modelos” con ella en las urnas. Señala que el mejor rival de la expresidenta sería el Gordo Dan, pero que su íntimo amigo no puede postularse en la provincia. En diálogo con LA NACION -su primera nota con un diario de tirada nacional- defiende el peso de la batalla cultural y lanza: “Si una elección se definiera por el aparato, Sergio Massa sería presidente”.

Agustín Romo, presidente de bloque de LLA en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. 06/06/2025. Hernan Zenteno - La Nacion

–Trascendió que la Corte podría dejar firme la condena de Cristina Kirchner y que ella no podría competir en la tercera sección electoral ¿Cómo lo ve?

-No tengo ni la más mínima idea de qué va a pasar, es una decisión del Poder Judicial. Luego, como una opinión política, creo que una condena a Cristina va a fomentar la unión del peronismo. Van a victimizarla y se van a subir a esa narrativa para aprovecharla políticamente.

-¿Prefiere competir con ella en las urnas o que vaya presa?

-Para mí las cuestiones políticas siempre se definen en las urnas.

-¿Le gustaría enfrentarla como candidato de LLA?

-A mí me gusta hacer lo que el Presidente me ordene. Si él me pide que sea, voy a decir que sí. Pero tengo mandato hasta el hasta 2027. Sería raro que me vuelva a postular y no creo que yo sea el candidato.

-¿Qué perfil tiene que tener el competidor de Cristina?

-Tiene que ser una persona joven y tiene que ser todo lo contrario a ella. No tiene que venir de la política… En realidad… ni siquiera el que tiene que ser joven, simplemente tiene que ser una persona que no venga de la política, que no tenga pasado político y que crea fervientemente en el proyecto de Milei. Un outsider.

-¿Por qué?

-Porque es la mejor manera de mostrar los dos modelos que se están discutiendo en la Argentina. Cristina representa lo todo lo viejo, el modelo que ya vimos todos, que nos dejó con el 50% de pobreza y con una inflación exorbitante. Y nosotros vinimos a representar al argentino que, como le dijo Massa a Milei en el debate, no sabe lo que es el GEDE [el sistema de expedientes digitales estatal]. ¿Se entiende? Una persona que no tiene ni idea del Estado pero que se levanta todos los días a laburar. Que se cansó de pagar impuestos mientras ve cómo los políticos se hacen millonarios. Eso que representamos en el 2023 hay que seguir representándolo.

MIlei, en Olivos, con el diputado bonaerense Agustín Romo y el activista Daniel Parisini, alias Gordo Dan

-Hubo un clamor en redes por Daniel Parisini (Gordo Dan) ¿Es un juego o puede ser el candidato?

-Me divertí muchísimo con todos los memes en torno a la candidatura de el Gordo Dan. Se hizo en chiste, pero me llamó la atención la cantidad de gente orgánica que salió a pedir por el Gordo, que es uno de mis mejores amigos. La realidad es que no veo que él sea candidato en la provincia de Buenos Aires porque nació en Santiago del Estero y tiene domicilio en Capital.

No va a poder ser candidato, pero me encantaría que fuera él ¿Cuál tiene que ser el perfil para enfrentar a Cristina? Como concepto, tiene que ser un Gordo Dan. Estoy convencido de eso.

-¿Qué son Las Fuerzas del Cielo?

-Somos la guardia pretoriana del Presidente. Los militantes que desde el inicio pedíamos que Milei fuera candidato. Lo seguimos desde el principio y lo vamos a seguir hasta el final.

-Su cambio “Milei” por “Cristina” suena parecido a lo que decía La Cámpora ¿Le molesta la comparación?

-No, no me molesta… No me molesta. Pasa que La Cámpora creía en un modelo que era una fantasía y que en algún momento se iba a acabar. Aumentar el gasto público para siempre, aumentar los impuestos, tomar deuda y emitir en algún momento explota. Lo que nosotros defendemos es la realidad. Defendemos lo que hicieron los países ricos para ser ricos.

-¿Ustedes quieren ocupar lugares en las listas?

-Vamos a hacer lo que el Presidente nos diga. Y vamos a militar a todos los candidatos de LLA que preside Kari. Vamos a militar a full para que le vaya bien a LLA en todas las elecciones.

-Hace poco estuvo con el Presidente en Olivos junto a Parisini ¿Qué mandato les dio él y qué le plantearon a ustedes?

-No puedo contar una charla privada con el Presidente. Tuvimos un almuerzo y los tres comimos milanesas con puré. Hablamos de todo: de la coyuntura política local y de cómo en el mundo miran lo que está haciendo Milei en Argentina.

-¿Quién tiene la lapicera en LLA? ¿Milei o Karina?

-La lapicera la tienen el presidente de la Nación y la presidenta del partido.

Agustín Romo, presidente de bloque de LLA en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. 06/06/2025. Hernan Zenteno - La Nacion

-¿Qué opinión tiene del armado de Sebastián Pareja, titular de LLA en la provincia? Hay muchos referentes con pasado en la política, como usted dice.

-Bueno, hay que tener en cuenta que no en todos los distritos hay liberales puros. Entonces, si viene alguien y dice, “Che, yo militaba en la UCR, o en el peronismo, o fui concejal de Pro y no me gustó lo que pasó”, no hay ningún problema, tábula rasa.

-Pareja hizo una foto de mesa política de la provincia frente a la Casa Rosada y no lo incluyó ¿Le molestó?

-Me enteré por X. De hecho, yo estaba en Casa Rosada.

-Gordo Dan preguntó por qué no estaba Romo…

- Bueno, le hizo una pregunta. Pero todo bien. No pasa nada…

-La provincia ¿se gana con territorio o con batalla cultural en redes sociales?

-Obviamente que para ganar una elección necesitás candidatos y territorio. Pero si por el aparato se definiera una elección, Sergio Massa debería ser presidente y Horacio Rodríguez Larreta le tendría que haber ganado a Patricia Bulrich en la interna de Pro. Entonces, evidentemente hoy hay otras herramientas pesan en una elección.

Y en la provincia de Buenos Aires, lo que se juegan son los dos modelos. Porque ahí se refleja la perfección esa manera de hacer política para servirse de la política. No lo digo por gorila, pero es un hecho que los peronistas se repartieron la provincia como si fueran señores feudales.

Agustín Romo, junto a Santiago Caputo, Daniel Parisini, alias "el Gordo Dan", Juan Pablo Carreira y Tomás Jurado, entre otros.

-¿Qué lugar debería ocupar Pro? ¿Está de acuerdo con inscribir una coalición, un frente de partidos?

-El Presidente dijo que hay que ir todos juntos para sacar a Axel Kicillof. Si se va a inscribir una coalición es una decisión que va a tomar Karina.

-El Gobierno eliminó el déficit fiscal, desaceleró la inflación y logró estabilidad cambiaria.. Pero hace mucho que el empleo no crece . Si uno mira los datos del consumo masivo se observa que la reactivación no llega a la base de la pirámide ¿Qué le dice a esas personas que se siguen ajustando el cinturón?

-El diagnóstico no es tan así. Nosotros asumimos con una pobreza del 53% y el último dato dio 38%. La gente más humilde y de menos ingresos es cada vez es menos. No estoy diciendo que la Argentina ya solucionó todos sus problemas. Las jubilaciones son muy bajas y los sueldos de muchos empleados son bajos ¿Es culpa nuestra? No. Hay que ver cómo heredamos el país en el 2023.

-Hace un año y medio que están gobernando.

-Y vaya si hemos logrado cosas en ese año y medio. Hoy, la inflación en la Argentina ya no es un problema. La gente cobra el sueldo y sabe que su plata va a seguir valiendo lo mismo el día 30 que el día 1. Porque nosotros terminamos con el déficit fiscal y lo mantenemos. Es una pelea de todos los días porque viene el Congreso y dice: “Hola, yo soy el que jubiló a cuatro millones de personas que nunca aportaron y ahora me preocupo por los jubilados”. ¿Les importan los jubilados? No, quieren terminar con el equilibrio fiscal para volver a emitir y para que vuelva la inflación. ¿Y qué pasa si vuelve la inflación? Ellos ganan las elecciones.

Utilizan causas nobles para beneficio político propio. Pero la mayoría de la sociedad argentina ya lo entendió gracias a la batalla cultural.

-Usted reconoce que las que las jubilaciones están bajas, que hay sueldos que están por debajo de la línea de pobreza. Al mismo tiempo aumenta el patentamiento de autos ¿No reconoce un problema en la distribución del ingreso?

-No, porque eso lo ordena el mercado y nosotros estamos haciendo todo lo posible para desregularlo cada vez más.

-A los jubilados que marchan se sumaron las familias de las personas con discapacidad diciendo “no me atienden más” porque están desactualizadas las prestaciones y los médicos del Garrahan. Distintos colectivos que dicen que no dan más. ¿Se le despierta al Gobierno alguna luz de alarma? ¿Les preocupa?

-El apoyo social al gobierno es cada vez mayor. Unicef dijo que “a pesar del ajuste” el Gobierno logró sacar 1.7 millones de chicos de la pobreza. No fue a pesar del ajuste, fue gracias al ajuste. Porque si la economía se ordena se vuelve a crecer. Y la única manera de salir de la pobreza es con crecimiento económico.

-¿Está de acuerdo con lo que dijo Lilia Lemoine acerca de que los médicos deberían estudiar otra cosa si quieren ganar plata?

-Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Gordo Dan. ¿Sabe quién hizo la residencia en el Garrahan? El Gordo Dan. Y él atendía a chicos con discapacidad por dos pesos con cincuenta. Pero nadie hacía paro porque tenían entongados a los sindicatos. Piden que la salud sea gratis y que los médicos ganen como un futbolista. Pero las dos cosas no se puede.

-¿Para usted la salud tiene que ser gratis?

-Obviamente tiene que existir la salud pública en la República Argentina. Pero los médicos tienen su consultorio privado y ganan mejor que en el sistema público.

-¿Camina la calle?

-Sí.

Agustín Romo, presidente de bloque de LLA en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. 06/06/2025. Hernan Zenteno - La Nacion

-¿Qué ve?

-Yo veo una reactivación. Al principio del gobierno había incertidumbre. Entonces el del kiosco decía: “No sé si comprar otra panchera”. Con la baja de la inflación y la determinación política de haber decidido un rumbo, eso generó confianza y los incentivos correctos para que la gente invierta y se anime.

-¿Donald Trump o Elon Musk?

-Donald Trump.

-¿Por qué son violentos en las redes sociales? ¿Está bien usar la palabra mogólico como insulto?

-A veces los medios de comunicación no se dan cuenta cuando son crueles. Con mogólico no se está discriminando. Es como un lunfardo. Cuando uno le dice hijo de puta a alguien no le está diciendo que su mamá es una señora que practica la prostitución. Los periodistas, no todos, pero muchos opinan libremente de las personas sin conocerlas y también dicen cosas hirientes.

-¿Las redes van a reemplazar al periodismo?

-No, yo le doy un valor al periodismo. Lo consumo muchas horas por día y me parece fundamental su tarea. Por eso a veces me enojo tanto cuando leo cosas que son mentira. Sí creo que las redes sociales son una gran herramienta para los periodistas, para los ciudadanos, para los políticos, para las empresas. Las redes cambiaron todo.