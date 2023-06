Elecciones 2023. Agustín Rossi criticó el pedido de los gobernadores de que haya un solo candidato en el Frente de Todos: “Es un error histórico”

escuchar

El jefe de Gabinete y precandidato a presidente, Agustín Rossi, afirmó hoy que no le pareció “razonable” que los gobernadores “exigieran” una lista de unidad en el Frente de Todos (FdT) y defendió que se lleven adelante unas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) dentro de la coalición que garanticen la “participación para ganar la elección”.

”Respeto la opinión de los gobernadores, pero con ese mismo respeto quiero ser honesto. Me pareció de tono casi autoritario el `exigimos`, otra cosa es plantear que consideran mejor una lista de unidad. Tampoco se a quién está dirigida esa exigencia. No me pareció razonable en ese sentido”, afirmó Rossi en radio El Destape.

Ayer, los gobernadores del peronismo y fuerzas aliadas reclamaron una “lista de unidad y consenso” con una “estrategia electoral superadora de la coyuntura y de carácter federal” y lanzaron una Comisión de Acción Política destinada a elaborar un “plan de gobierno” para el próximo período.

Rossi consideró “valioso que los gobernadores se hayan propuesto protagonizar este proceso a nivel nacional” pero señaló que “tratar de imponer una lista de consenso es un error histórico”, ya que los “consenso no se imponen a sangre y fuego, sino que se generan naturalmente”.

”Mi mirada hoy es: unidad para defender la gestión, participación para ganar la elección. Si no se garantiza la participación en todo el país, no me parece el mejor camino. Si se intenta poner una lista de unidad es extraño, porque ¿lista de unidad con quién? Con el amigo invisible, porque nadie sabe los nombres de la lista de unidad”, se preguntó.

Y agregó: “Yo hablé con muchos gobernadores antes de esa reunión y me decían que estaban de acuerdo con las PASO”. El precandidato sostuvo que “se quiere forzar una situación” ya que si “hubiera un dirigente político que midiera 25, 28 o 30 puntos, habría un candidato de consenso”.

”No hay nadie en esas circunstancias. Yo si fuera gobernador aconsejaría que se garantice la participación libre, abierta y con códigos de convivencia en las PASO. Eso es lo que puede generar la movilización mas importante del peronismo. Sería lo mejor”, subrayó.

Rossi señaló que “un solo candidato no garantiza” que el precandidato a presidente Javier Milei no sea el más votado, pero que tres o cuatro precandidatos por el FdT significan “que la coalición sea la más votada”.

”Construí tu foto. Hacé una PASO con el compromiso de que se termine generando una foto en el bunker del que sacó a mayor cantidad de votos”, afirmó y añadió que no comparte la mirada del ministro de Economía, Sergio Massa, de que una interna pueda “traer ruidos en la economía”.

Por otro lado, recordó que “durante meses” se aseguró que el presidente Alberto Fernández “tenía que renunciar a su posibilidad de relección porque no podía haber PASO contra el presidente” y criticó que ahora que no va a ser candidato “tampoco puede haber internas”.

Finalmente, Rossi afirmó que “nadie está pensando en romper el FdT” y aseguró que “no es cuestión de PASO o muerte”.”Ahora si se tienen que aguantar el 80% de los peronistas que se imponga una lista, eso no es lo mejor para el proceso electoral”, completó.

