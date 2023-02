Agustín Rossi: “Es singular, pero no hay ningún inconveniente para que el Presidente compita en una PASO”

escuchar

Agustín Rossi hace esfuerzos denodados por defender al Presidente sin irritar al kirchnerismo, a pocas horas de que los seguidores de la vice confrontaran con Alberto Fernández en la sede del PJ. Como flamante jefe de Gabinete -el cargo más alto de su carrera política con fecha de caducidad en nueve meses-sostiene la posibilidad de que el jefe de Estado busque su reelección en una PASO y pide más tiempo para la definición.

Reconoce que es “singular” que un presidente en ejercicio juegue una interna, como dice La Cámpora. Pero enseguida agrega: “No hay inconveniente de que compita en una PASO”. “Impulsar un candidato único que no sintetice a todo el espacio sería un error”, insiste en una entrevista con LA NACION desde su nuevo despacho, mientras ve aterrizar al helicóptero del jefe de Estado. Y revela que, tras los cortocircuitos de 2021, retomó el diálogo con Cristina Kirchner.

–¿Qué sacaron en limpio de la reunión del PJ? Las diferencias fueron evidentes…

– Se creía que iba a ser solo una foto y fue una reunión de cinco o seis horas. Se habló con sinceridad y eso fue positivo. La resultante fue ratificar la unidad y el mecanismo de las PASO para definir las candidaturas. Además, todos quedamos encolumnados contra la proscripción que sufre Cristina Kirchner. Hubo un reconocimiento de lo que hicimos y de lo que falta. Para ser una primera reunión, fue mucho más de lo que yo esperaba.

-¿Los sorprendió la presencia de Máximo Kirchner?

-Estuvo bueno que haya ido Máximo. Demostró la importancia de la reunión… no fue una reunión cualquiera…

-Entonces, ¿Va a haber una PASO presidencial o puede haber un candidato único del FDT?

-PASO va a haber, con uno, dos o tres candidatos. El tema acá es si hay un candidato que sintetice. Impulsar un candidato único que no sintetice a todo el espacio creo que sería un error, porque los que no se sienten representados se terminan enojando o desanimando. Pero eso se irá definiendo por la propia dinámica del proceso político interno.

Entrevista con Agustín Rossi, nuevo Jefe de Gabinete Tomás Cuesta - LA NACION

-Sería una novedad para el peronismo que haya una PASO porque las últimas fórmulas las decidió Cristina Kirchner

-En 2011 nadie iba a enfrentar a Cristina con la potencialidad que tenía. Terminó sacando el 54% de los votos. En 2015, Scioli era el candidato que más medía y Cristina complementó con (Carlos) Zannini para vicepresidente. En 2019 se plantea la fórmula Alberto-Cristina. Podrían haber existido otras posibilidades, pero no se propiciaron. Entonces, la síntesis fue un proceso político natural. Lo que yo creo inconveniente es forzar la síntesis sobre una candidatura no natural. Ahí es preferible que haya una PASO.

-El Presidente ¿Va a ir por la reelección o se baja?

-El Presidente dijo que aspira a ser reelecto y a ser candidato. Tiene el derecho constitucional y el derecho político de hacerlo, si bien aún no ha formalizado esa decisión. También dijo que él no va a poner su expectativa personal por sobre el interés del conjunto. No es una decisión que esté tomada, habrá que ir viendo el devenir de los acontecimientos. Yo recordaba las definiciones electorales pasadas: Cristina anunció la fórmula con Alberto el 18 de mayo. Scioli- Zannini fue anunciada un 17 de junio. Acá faltan tres o cuatro meses. Estamos en un camino que recién empieza. El presidente, como otros dirigentes, han mostrado la expectativa de poder ser los que encabecen electoralmente.

-La Cámpora le pide que se defina ahora y dice que es extraño que haya una PASO en la que le compitan a un presidente en ejercicio...

-Entiendo que es singular, pero no veo el inconveniente. Nuestra coalición tiene su singularidad desde el momento en el que su principal figura política no ocupó el lugar principal en 2019. No hay ningún inconveniente de que el presidente compita electoralmente en una PASO. Él ha dicho que no será un obstáculo. Su rol es ahora trabajar para mejorar la competitividad electoral de nuestro espacio político desde la defensa de la gestión y es lo que está haciendo recorriendo el país. Y me parece que así como hay una cantidad de dirigentes que transmiten que quieren ser, pero no confirman, también Alberto expresa esa situación.

Entrevista con Agustín Rossi, nuevo Jefe de Gabinete Tomás Cuesta - LA NACION

-Algunos dicen que usted va a ser más un jefe de campaña que un jefe de gabinete ¿Es así?

-No, no… Nunca fui jefe de campaña de nadie. El Presidente me convocó claramente para ser jefe de Gabinete ¿Por qué me convocó? Bueno, cada uno viene con su bagaje. Soy un dirigente político de muchos años de militancia, tengo un conocimiento vasto de los distintos sectores que componen el frente, tengo una experiencia de gestión y una capacidad de trabajo demostrada. Vengo a aportar para que las cosas salgan lo mejor posible para los argentinos. Y en términos políticos, aportar para que nuestro espacio político sea lo más competitivo posible en lo electoral.

-¿Va a tener un rol más político que de gestor?

-No, no… No concluiría eso. Yo voy a estar involucrado en la gestión. Lo que sí me parece inconveniente es reformular un equipo que ya viene funcionando, sobre todo porque mi gestión será de nueve meses. También es cierto que he participado de los debates políticos en los últimos veinte años, incluso desde algunos lugares en donde era difícil, como el Ministerio de Defensa o la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Ahora este cargo tiene un marcado carácter político, así que voy a seguir participando y opinando.

-Su antecesor, Juan Manzur, solo brindó una entrevista en su paso por este cargo ¿Tendrá un perfil distinto?

-Sin dudas voy a tratar de comunicar todo lo que pueda comunicar.

-¿Tuvo la bendición de Cristina para ocupar este lugar?

-Cuando el Presidente me ofreció ser jefe de Gabinete yo le contesté afirmativamente y luego fui a hablar con Cristina, porque no me parecía elegante que se enterase por los medios. Tengo un diálogo frecuente con la vicepresidenta.

-Habían tenido un encontronazo en el cierre de listas del 2021, ¿Se subsanó?

- Fueron dos miradas distintas sobre la estrategia electoral en Santa Fe, pero pude reconstruir el diálogo con ella. Yo nunca dejé de defender a Cristina.

-¿Qué significa “romper la proscripción de Cristina”?

-Ante todo, exhibir que ella está proscripta desde lo fáctico. Algunos dicen “la sentencia no está firme, así que podría ser candidata”. Pero nadie nos garantiza que con el actual sistema judicial, si Cristina decide ser candidata, se acorten los tiempos procesales que para cualquier persona normal durarían mucho más. Recordemos lo que pasó en Brasil con Lula. Fue candidato hasta que apareció una orden que lo privaba de su libertad y no pudo jugar. El PT tuvo que improvisar un candidato y ganó las elecciones Jair Bolsonaro. Cristina, a mi criterio, inteligentemente y generosamente tomó la decisión de correrse. Entonces lo primero que tiene que hacer el espacio político es asumir esa realidad y decirlo a los cuatro vientos. Romper la proscripción es una consigna.

-¿Cristina tiene que ser candidata este año?

- Eso es una decisión personal de ella.

-Algunos quieren convencerla para que revea su decisión...

-Que Cristina tiene una potencialidad electoral enorme, de eso no hay dudas. También tenía potencial en el 2019 y decidió ubicarse en el segundo lugar. Yo respeto mucho la decisión que ella tome.

-El 24 de marzo ¿Habrá una gran movilización callejera en defensa de Cristina? ¿Se acordó algo en la reunión del PJ?

-No se habló de eso. El 24 de marzo siempre es una fecha que moviliza a toda la sociedad. Movilizan las distintas corrientes políticas que integran nuestro espacio político, los organismos de derechos humanos y la izquierda.

El presidente Alberto Fernández y Agustín Rossi llegan a la sede del PJ Tomás Cuesta - LA NACION

-Andrés Larroque dijo que el Gobierno está transitando “un momento complicado” ¿Coincide?

-Nos tocó gobernar en una etapa complicada sin ninguna duda. Apenas empezamos chocamos de frente con la pandemia, tuvimos una guerra que complicó la balanza comercial. Y también gobernamos con una arquitectura de coalición que fue una experiencia nueva para nosotros. Sí, sin ninguna duda ha sido un periodo de gobierno con singularidades adversas. Ahora tenemos el desafío electoral más importante y lo vamos a encarar en unidad, si bien con la unidad sola no alcanza. Desde la oposición se creía que esta elección estaba resuelta y hoy nadie puede estar seguro de quién va a ganar.

-¿En qué situación está Massa? Su objetivo de inflación se le escapó en enero.

-Un tropezón no es caída. Él mismo dijo que la inflación de enero le da bronca. El 6% es un índice que no nos gusta, pero eso no nos desanima en la búsqueda de encontrar un sendero descendente.

-¿Se llega a una inflación de menos de 4 puntos en abril?

-No lo sé, no lo sé... Nosotros tenemos que utilizar todas las herramientas que tiene el Estado a su alcance. Entre ellas, dar previsibilidad económica. Veníamos con un sendero descendente y que un mes haya estado por encima de las expectativas, no indica que vayamos a cambiar ese objetivo. Al contrario, vamos a redoblar los esfuerzos para revertir el proceso inflacionario.

-¿Preparan medidas para fortalecer los ingresos y paliar ese aumento del costo de vida?

-Nosotros permanentemente estamos pensando en cómo hacemos para mejorar los ingresos. Para el trabajador formal hay un escudo que son las paritarias y los convenios colectivos de trabajo. También tenemos un abordaje sobre aquel trabajador no formal, que no está protegido. Pero la mejor manera de mejorar el poder adquisitivo del salario es encontrar un sendero descendente y estable del proceso inflacionario en Argentina.

-Trascendió que no va a hacer más reuniones de gabinete…

-No dije que no iba a haber reuniones de gabinete. Esos encuentros sirven para que todos los compañeros tengan una mirada global de la gestión, son reuniones informativas. Pero creo que claramente las reuniones más productivas son las reuniones individuales o temáticas, que permiten un ida y vuelta mucho más intenso.

-Quedó una persona de su confianza en la AFI ¿Qué experiencia tiene Ana Clara Alberdi?

-Tiene muchísimo conocimiento de cómo funciona todo y cuando el Presidente me propuso venir aquí, esa misma mirada de continuar una gestión que viene funcionando la tuvo sobre la AFI. Entonces definió que siga al mismo equipo. Él no quería introducir a alguien que intentara modificar las cosas y empezar de vuelta cuando faltan nueve meses para finalizar.

-¿A quién van a nombrar como número dos de AFI? ¿Quién será el “Señor 8″?

-Va a haber alguien que acompañe a Alberdi y será una decisión de ella, que validará como hacen los ministros cuando eligen los secretarios.