Agustín Rossi lanzó su candidatura con promesas de un 2024 mejor y guiños a Néstor y Cristina Kirchner

escuchar

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, se lanzó hoy como precandidato presidencial por el Frente de Todos. Con el anunció, el santafesino quedó ubicado junto a Daniel Scioli en el lote de postulantes que impulsan las PASO y se mueven con el apoyo del presidente Alberto Fernández. Lejos de un kirchnerismo que se muestra cada vez más inclinado por la candidatura del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y de Sergio Massa, que insiste con su reclama para que el oficialismo tenga un candidato único.

En el video que difundió a través de las redes sociales, Rossi alude a la crisis económica, hace referencia al “endeudamiento” del país, a la pandemia, la guerra y la sequía. También a las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, en un guiño a la vicepresidenta, que por ahora da señales ambiguas, pero no tiene a Rossi en su radar sino a de Pedro, Massa y al gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

El video con el que Rossi lanzó su candidatura se grabó el último miércoles, al final de su jornada laboral y en vísperas del acto del 25 de Mayo. Ese día, cuando ya estaban claras sus intenciones de lanzarse, Rossi estuvo el en Plaza de Mayo pero no fue parte de los elegidos para escoltar a la vicepresidenta en el escenario. “No estuve en el escenario porque no me invitaron, en una de esas se traspapeló” , ironizó después. Junto a la vicepresidenta estuvieron de Pedro, Massa y Kicillof, con Máximo Kirchner en el medio.

Rossi y Scioli son los postulantes que más insisten con que el oficialismo habilite la competencia interna en las PASO, una bandera que Alberto Fernández enarbola desde el día posterior a la derrota legislativa de 2021. El Presidente les dijo a ambos que “caminen”, pero en la Casa Rosada afirman que no hará campaña por ninguno de los dos, en línea con lo que consideran que es su postura de “democratizar” el Frente de Todos. “Sería contradictorio que después de lo que dijo de las PASO Alberto apoye abiertamente a alguno en especial. Después sí lo hará con el candidato que salga de las primarias”, aseguran cerca suyo.

Mientras Scioli reclama abiertamente un lugar en la pelea interna, Rossi no rechazó la alternativa: “Si ahora aparece una fórmula o candidatura que genere un hecho similar al de 2019, habrá un candidato único. Y si no, habrá PASO” .

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Agustín Rossi, recorre la marcha por los festejos del 25 de mayo. Jueves 25 de mayo de 2023. Foto: Soledad Quiroga/ Graciela Calabrese prensa jefatura de gabinete. Fotografia JGM - Jefatura de Gabinete

Por un 2024 mejor

En su mensaje de lanzamiento, que buscó en todo momento el tono emotivo, Rossi comenzó: “Sé que hay días que tenés bronca, cuando pensás que te levantás todos los días a la mañana y cuando llega el final del mes, lo que recibís por ese trabajo no corresponde al esfuerzo, te parece inadecuado y seguramente no te alcanza”.

“No nos han tocado años fáciles”, afirmó sobre el gobierno de Fernández, para agregar: “La Argentina tiene la convergencia de cuatro crisis: la del endeudamiento que recibimos, la pandemia, después la guerra y ahora la sequía. Eso nos imposibilitó de cumplir con los sueños que teníamos en ese 2019 cuando celebramos el contrato electoral con el conjunto de la sociedad argentina. Nosotros pensábamos que rápidamente íbamos a volver a aquellos años felices que tuvimos en los gobiernos de Néstor y Cristina” .

“A pesar de que de todos los inconvenientes, hubo promesas que cumplimos”, continuó el jefe de Gabinete, para señalar mejoras en los índices de desempleo, crecimiento económico, exportaciones y las “más de 100.000 viviendas entregadas”. También apuntó datos sobre las obras públicas, el sistema de salud y la educación.

“Yo sé que lo que te quita el sueño, lo que a veces te impide dormir, son lo que yo llamo las tres I: la inflación, la inseguridad y por sobre todas las cosas, la incertidumbre”, añadió, en un revival de la fórmula que supo utilizar Massa. “Esto va a pasar”, prometió, para dar por hecho que “termina este año y el año que viene el ciclo económico de la Argentina va a ser distinto”.

Agustín Rossi Fotografia JGM - Jefatura de Gabinete

En ese tren esperanzador, Rossi prometió: “La Argentina vuelve a crecer fuertemente el año que viene. Ya no vamos a tener los efectos de la sequía. Vamos haber metabolizado en la economía argentina los efectos de la pandemia y de la guerra, y vamos a poder aprovechar íntegramente las inversiones en infraestructura que venimos haciendo como el gasoducto Néstor Kirchner” . En esa línea, también auguró que la “Argentina va a tener una balanza comercial favorable el año que viene. Vamos a tener reservas en el Banco Central, y con reservas en el Banco Central vamos a controlar el tipo de cambio y bajar la inflación”.

En otro guiño al manual kirchnerista, Rossi enfatizó que quiere ser presidente “para garantizarte que el crecimiento económico de los próximos años va a ser redistribuido entre todos los argentinos, que va a haber crecimiento con inclusión social y con redistribución del ingreso y que ese crecimiento se va a dar año tras año consecutivamente”.