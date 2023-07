Agustín Rossi: “No nos hicieron desaparecer con 7 años de dictadura, ¿nos van a hacer desaparecer Larreta, Bullrich y Milei?”

escuchar

El jefe de Gabinete de Ministros y compañero de fórmula del ministro de Economía Sergio Massa en la precandidatura presidencial de Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, destinó duras críticas a la oposición este jueves. “No nos hicieron desaparecer con 7 años de dictadura, ¿nos van a hacer desaparecer [Horacio Rodríguez] Larreta, [Patricia] Bullrich y [Javier] Milei?” , apuntó. Además, le pidió explicaciones a Cambiemos sobre su gestión económica entre el 2015 y el 2019 y cuestionó al peronismo por no interpelar a dicho espacio.

Al analizar la coyuntura argentina en Radio 10, Rossi planteó esta mañana: “Vengo diciendo hace muchos años que el clivaje más importante dentro de la democracia argentina no es oficialismo vs. oposición, sino política vs. corporaciones, porque la política es la única que piensa en el interés general (...) De esto se trata a mí criterio la política. Lo que pasa es que si tuviéramos una oposición más independiente del poder corporativo sería mucho más fácil el diálogo”.

En ese contexto, al funcionario de Alberto Fernández le consultaron sobre la dificultad de establecer dicho diálogo con quienes proponen “exterminar el kirchnerismo”, en alusión a los dichos de referentes de la oposición como la precandidata a presidenta de Pro, Patricia Bullrich. Entonces, respondió: “Lo que estamos viviendo hace un tiempo es que la moderación en Juntos por el Cambio (JxC) quedó diluida en las posiciones más extremas producto de que les fueron marcando la agenda esos sectores [en referencia a las corporaciones]”.

Luego completó: “En el caso de palabras como exterminio o desaparición creo que deberían suprimirse del lenguaje político argentino habida cuenta de la historia trágica de nuestro país. Y en todo caso, la política se trata de ganarle a otro, no de exterminarlo. Podemos ganar o perder, pero ¿quién nos va a hacer desaparecer? No nos hicieron desaparecer con 18 años de exilio y con 7 años de dictadura y ¿nos van a hacer desaparecer Larreta, Bullrich y Milei? No jodamos”.

Después, el aspirante a la Casa Rosada junto a Massa remarcó la necesidad de que la oposición ofrezca “explicaciones” con relación a su gestión a nivel nacional entre el 2015 y el 2019. “Hay cosas que no explicaron, hay un eslabón perdido en la oposición política argentina, porque gobernaron 4 años, se fueron y ahora pasaron a criticarnos a nosotros. Nunca explicaron por qué gobernaron tan mal, por qué nos dejaron con el 55% de inflación, por qué tuvimos desocupación, tres años de recesión y nos endeudaron”, sostuvo y tras ello hizo una autocrítica: “No los interpelamos. Hay que interpelarlos y decirles: ‘No naciste de un repollo’. Si mañana a Bullrich me la encuentro en la calle y me dice ‘yo sé cómo bajar la inflación’ le diría: ‘Pucha, ¿cómo no le avisaste a Mauricio [Macri]?’”.

