Agustina Díaz Cordero: “El Gobierno tiene retenidas designaciones cuando hay centenares de vacantes en los juzgados”

La jueza Agustina Díaz Cordero, elegida como nueva representante de los jueces en el Consejo de la Magistratura, aseguró que asumirá en su cargo y opinó que la Corte debería hacer funcionar el organismo por más que no se hubieran designado todos los integrantes del cuerpo. Se comprometió, además, con la defensa de la independencia judicial.

En una entrevista con LA NACION, la jueza, de 46 años, madre de tres hijos, dijo que con las elecciones de abogadas y juezas se restableció el equilibrio en el Consejo de la Magistratura y que a los magistrados corrutos los quiere “bien lejos”.

-¿Van a poder asumir aunque no estén designados todos los estamentos?

- Estoy segura de que vamos asumir y nuestra expectativa es poner al Consejo de la Magistratura, donde siempre debió estar conforme a la Constitución Nacional, que se aun bastión y soporte para el poder Poder Judicial.

- ¿Por qué dice eso si falta que el Congreso envíe a sus y la Corte dijo que deberían estar todos designados para asumir?

- En realidad porque estoy esperanzada en que el Congreso envíe a sus representantes y hay una sentencia de la Corte que se debe cumplir. Es un acto de gobierno y en este caso y todos los casos las sentencias de la corte deben cumplirse.

- ¿Si el Congreso no envía a sus representante, el Consejo de la Magistratura puede empezar a funcionar?

- Sí, los jueces debemos hacer cumplir las sentencias de las instancias inferiores y la Corte tiene los recursos para hacer cumplir las sentencias, como los tenemos todos los jueces.

- La Corte mandó a dictar una nueva ley o volver al Consejo de 20 miembros para restablecer el equilibrio entre los estamentos técnicos y políticos, ¿Se restableció el equilibrio?

- Yo creo que sí porque justamente hay más gente del mundo del Derecho ahora en el Consejo, hay dos nuevas abogadas, un académico y una jueza y los representantes políticos, del Congreso, quedaron en minoría.

-¿En que beneficiaría esta situación al funcionamiento del Consejo?

- En que se destrabaría la situación y serían posibles los consensos, se destrabarían los concursos. Es inconcebible que una vacante tenga 12 años sin que se cubran. Hay más de 280 vacantes sin cubrir y es necesario que el Consejo funcione. El que se perjudica es el ciudadano porque no es lo mismo un juez subrogante durante 12 años, que el titular.

- Su lista, la Bordó, es la más crítica del Gobierno ¿Se va a sumar al bloque opositor?

- No. Voy a estar en el lugar donde represente los valores de independencia, decidiendo como corresponda considerando los intereses del estamento de los jueces nacionales y federales de todo el país, ya que es mi obligación respetar a los que me dieron este mandato y representarlos de la mejor manera.

- En paralelo a esta elección, que retrotrae el Consejo a su integración de 20 mimberos, el Congreso analiza dictar una ley ¿qué opina de esa norma?

- Hasta que no haya una ley en vigencia no puedo opinar, no tener una visión crítica, no podemos habaor de algo que no se conoce.

- El haber incorporado tres mujeres como consejeras, ¿modifica el enfoque y las decisiones del cuerpo?

- Las visión de las mujeres es integral y su incorporación implica respetar la igualdad como garantía.

- ¿Va a favorecer la discusión de temas que no están ahora en la agenda del Consejo?

- Si va ser haber visión integradora seguramente lo favorezca.

- Una consejera abogada propone que reducir al mínimo la presencia de jueces en la Comisión de Disciplina porque cree que van a evitar sancionar a sus colegas ¿qué piensa?

- No estoy de acuerdo (Se indigna). La Corte buscó un equilibrio y se tiene que dar en todas las comisiones que integran el Consejo. A los jueces no honestos, a los jueces corruptos los queremos bien lejos. No estoy de acuerdo con esas expresiones.

- ¿Qué puede aportar como consejera jueza para revertir la mala imagen de la justicia y sus demoras?

- Hay un tema comunicacional. La sociedad no sabe todo lo que trabajamos los jueces, tiene un mal ejemplo por algunos, pero la mayoría trabajamos de sol a sol. Por otro lado la lentitud se relaciona con un código de procedimientos de 1960, necesitamos uno moderno, actual y está demorado en el Senado. Los poderes tienen que actuar en sintonía. Y con respecto a la independencia judicial voy a actuar como actuamos los jueces que somos independientes, que somos honestos, que hacemos del mérito y la honestidad un bastión. Esta es la garantía que tiene el ciudadano, tener un tercero imparcial para resolver un conflicto.

- ¿Cuáles son las deudas del Gobierno con la Justicia?

- El Poder Ejecutivo tiene una deuda relacionada con el género en el tema de las ternas que se envía al Senado, pues si bien hay mujeres, elije a hombres y el techo de cristal nunca termina de romperse. Además tiene retenidas designaciones en el Ministerio de Justicia cuando hay centenares de vacantes en los juzgados.

- Un colega suyo festejó la elección diciendo que fue una derrota del Gobiernio por apoyar a la lista celeste, opositora suya, ¿Coincide?

- Yo veo la elección como un triunfo de la independencia, como un triunfo del Poder Judicial, como un triunfo de la fortaleza del Poder Judicial.