Alberto Fernández, a una semana de las PASO: “Toda nuestra energía está en encender la economía”

A una semana de las Primarias, el presidente Alberto Fernández publicó una columna de opinión en la que llamó a diferenciar los modelos en pugna en las próximas elecciones, defendió su conducción de la pandemia y reivindicó sus promesas de campaña.

“Tenemos muy presente para qué nos votaron. Toda nuestra energía está en vacunar, en crear trabajo, en encender la economía y en lograr que los ingresos este año le ganen a la inflación”, manifestó en la publicación. El primer mandatario no hizo mención a la polémica por los “vacunados VIP”, que determinó que Ginés González García saliera eyectado del Ministerio de Salud a principios de este año ni tampoco al festejo en la Quinta de Olivos, que tardó en admitir, y cuyo caso también investiga la Justica.

En tanto, el Presidente hizo hincapié en los desafíos abiertos por la crisis dejada por el coronavirus. “Nos ha tocado vivir un tiempo muy difícil. No suele ocurrir que una pandemia se desate en el mundo y azote a la humanidad. Recién ahora, con el avance de la vacunación, los contagios ceden y empezamos a recuperar el ritmo habitual en nuestras vidas”, manifestó, al tiempo que expresó el nacimiento de una nueva etapa para el país.

En ese sentido, en el texto publicado en el sitio Infobae, no se privó de redoblar sus cuestionamientos al gobierno de Mauricio Macri. “No es lo mismo generar con total desaprensión una crisis económica y social como la que creó el gobierno anterior, que trabajar y esforzarse por proteger en todo lo posible a la Argentina ante una crisis global determinada por una pandemia”, señaló.

Así, continúo el mensaje dado por los dos principales espacios en la contienda electoral: el enfrentamiento de dos modelos. “ Es evidente que debimos enfrentar la sumatoria de dos crisis: la derivada de la pandemia y la que generó el gobierno anterior . No todos advierten esa realidad. Algunos, producto del dolor presente causado por la enfermedad y la muerte, han pasado a un segundo plano el sufrimiento que hemos vivido cuando la actual oposición gobernaba el país”.

En la publicación, titulada “El día 100”, el mandatario analizó los primeros momentos en el poder, la gestión de la pandemia y los desafíos por delante. “Desde que asumimos el Gobierno, solo contamos con 99 días de normalidad sanitaria”, expresó y, agregó: “El resto, fue básicamente poner de pie un sistema de salud abandonado y enfrentar los contagios de un virus desconocido. Todos nuestros planes originales se trastocaron porque las prioridades repentinamente fueron otras”.

Fernández escribió que este año el país crecerá al 7 por ciento, consignó un aumento en la inversión del 14% desde el 2019, y celebró la campaña de inmunización. “ La vacunación no solo nos permitió preservar vidas. También hizo posible la recuperación económica que hoy vivimos ”, apuntó.

Con la controversia generada a raíz de su faltazo al acto de la UIA en el Día de la Industria todavía caliente, el jefe de Estado destacó los créditos para las pequeñas y las medianas empresas y las políticas de cuidado. “Si no hubiéramos cuidado a esas empresas, hoy no estaríamos volviendo a crecer. Si no hubiéramos acompañado a cada trabajador y a cada trabajadora, hoy no se volverían a levantar las persianas de las industrias y los comercios”, añadió.

El mandatario defendió el Aporte a las Grandes Fortunas, resaltó el incremento de la recaudación, pero se mostró contemplativo del descontento generado por el rol de su Gobierno ante la pandemia. “Sé que muchos argentinos todavía no logran salir del malestar que la pandemia ha generado. Pero estoy seguro de que con el correr de los días en cada hogar de nuestra Argentina se va a sentir más esta recuperación que estamos transitando”, aseguró.

En la misma línea, se dirigió a los jóvenes , un sector que los distintos partidos políticos se han preocupado en salir a “conquistar” en el último tiempo. “Sé también de la decepción que anida en muchos jóvenes. Ya es hora de renovar la esperanza. Con la reactivación, las oportunidades de educarse, trabajar y progresar van a florecer. Es necesaria toda su energía porque están llamados a ser protagonistas centrales en este tiempo”, los alentó.

Sobre el final, Fernández procuró trazar un horizonte optimista, en línea, con la estrategia discursiva del Frente de Todos. “Desde el 10 de diciembre de 2019 solo vivimos 99 días en un clima de normalidad sin tener en riesgo nuestras vidas. El día 100 de normalidad está llegando y a partir de entonces solo seremos nosotros los únicos artífices de nuestro destino”.

LA NACION

