Alberto Fernández acusó al gobierno de Cambiemos de no terminar casas por “odio”

El presidente Alberto Fernández encabezó este martes al mediodía un acto de entrega de viviendas en el barrio Saladita, del partido bonaerense de Avellaneda, donde, además de respaldar a su gabinete, volvió a apuntar contra el gobierno de Cambiemos, al cual acusó de no terminar casas motivado por el “odio”.

“Cada vez que vengo a estos barrios, muchas de estas casas quedaron prácticamente terminandas en el 2015, y me pregunto: ¿Cómo es que alguien no las terminó? ¿Cómo fue que no se pensó en la necesidad de tantos de ocupar estas casas? No le encuentro respuesta. La única que le encuentro es el odio. Que alguien odie tanto, que deje las casas vacías para que la gente no recuerde quién las hizo”, lanzó Fernández durante el acto de entrega de viviendas en el barrio Saladita, de la ciudad bonaerense de Avellaneda.

“Está claro que por algo nosotros somos peronistas y ellos conservadores, por llamarlo de alguna manera. A los peronistas nos interesa el desarrollo social y la igualdad, que todos crezcan en el mismo lugar donde nacen y que allí encuentren alegría. Nosotros queremos terminar con los desequilibrios y las desigualdades, combatir ese flagelo enorme que es el hambre y la pobreza y sabemos que nada de eso ocurre si el Estado no está presente”, continuó el Presidente.

“Si el Estado no hace estas casas, estas casas no existen. Si esto se llama estatismo, populismo, peronismo... para mí es resolverle la vida a la gente”, completó el mandatario.

Fernández destacó que “aún en pandemia” nunca se cedieron “banderas y convicciones” y ponderó el trabajo realizado por su gabinete. ”Que los ministros no están, no están ausentes”, aclaró y agregó: “No están en los canales de televisión y en los diarios, pero están todo el día haciendo lo que tienen que hacer”.

Presidencia

De este modo, el Presidente resaltó puntualmente la gestión de los ministros Matías Kulfas, en Producción, Matías Lammens (Turismo), Nicolás Trotta (Educación), Daniel Arroyo (Desarrollo Social), Gabriel Katopodis (Obras Públicas), Jorge Ferraresi (Desarrollo Territorial y Hábitat), Tristán Bauer (Cultura).

En línea con el discurso de Axel Kicillof, quien destacó que durante el gobierno de Macri no existió el Estado, Fernández apuntó: “Durante cuatro años perdimos la posibilidad de darle una notebook a cada chico”.

”Esa fue la tragedia que vivimos. Estamos en una provincia donde durante cuatro años cerraron escuelas y universidades que otros dijeron que no servían y hoy están llenas de estudiantes. Eso es lo que nos diferencia”, remarcó el mandatario.

Al comienzo del acto, Fernández recordó el aniversario de la elección que llevó a Néstor Kirchner a la presidencia en 2003, y destacó la figura del fallecido exmandatario como alguien que “se expresaba como alguien diferente, impecable en su gestión”.

”Es lindo que hoy esta entrega coincida con aquel triunfo maravilloso, el comienzo de una etapa distinta, que tendrá claroscuros, pero que el saldo final es positivo sin duda”, señaló Fernández, acompañado por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat y exintendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, además del Gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

LA NACION