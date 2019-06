El precandidato a presidente del Frente de Todos ratificó sus críticas a la gestión de la expresidenta

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de junio de 2019 • 09:04

El precandidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández , reconoció hoy que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) "está funcionando mejor" con Mauricio Macri que durante los últimos años de la gestión de Cristina Kirchner . Y dijo que durante el mandato de Néstor Kirchner, cuando él se desempeñaba como jefe de Gabinete, no hubo "problemas" con el organismo.

Durante una entrevista que concedió al programa De Acá en Más, que se emite en Radio Metro, Fernández ratificó sus críticas a la gestión económica del gobierno anterior y remarcó: "No tenemos que negar más la inflación y ocultar la pobreza".

Y sostuvo que es un error "invisibilizar" a los pobres. Cuando la periodista María O'Donnell le recordó que Aníbal Fernández aseguraba que en la Argentina había "menos pobres que en Alemania", el candidato del Frente de Todos respondió: "Nunca estuvo de acuerdo con esas cosas y no lo estoy".

Luego, el postulante del kirchnerismo cuestionó con dureza a la gestión de Cambiemos: afirmó que con el líder de Pro aumentaron la pobreza y la inflación: "Es cierto que Cristina dejó 23 puntos de inflación, pero Macri dejará 57".

"Los gobernadores están deshuesados"

Por otra parte, Fernández aseguró que los gobernadores "están deshuesados" con la administración de Macri. Y negó que algunos mandatarios provinciales del PJ prefieran la continuidad de Cambiemos porque ahora tienen más autonomía. "No he escuchado a un gobernador que añore a Macri. No fue un presidente federal, fue el más unitario de todos", apuntó.

Respeto del debate presidencial, el postulante del kirchnerismo dijo que cumplirá la ley, pero reiteró que no tendría sentido debatir con "un mentiroso".

En la previa de la campaña, Fernández se reunirá hoy con el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner, y el representante residente en Argentina, Trevor Alleyne.

Mañana mantendrá un encuentro con el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, y el mandatario electo Oscar Herrera Ahuad.