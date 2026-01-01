Milei dijo que está en construcción un bloque regional de diez países para “plantarse frente al socialismo”

El presidente Javier Milei anunció que está en construcción un bloque regional de diez países para “plantarse frente al socialismo” y que la Argentina será parte de ese grupo.

Esta nueva plataforma, una especie de antítesis del Grupo de Puebla -conformado en su momento por mandatarios de izquierda- surgiría tras el avance de la derecha en una serie de elecciones que se dieron en América Latina y dejaría aislada a Brasil, una de las naciones con más peso en esta parte del mundo, gobernada por Luis Inácio Lula da Silva.

“Estoy trabajando activamente por eso [por construir un bloque de derecha]”, afirmó Milei en una entrevista que le concedió a Andrés Oppenheimer, para CNN, que se grabó el martes en la Casa Rosada y se emitirá completa el próximo 11 de enero.

Andrés Oppenheimer entrevistó a Javier Milei para CNN

En un primer adelanto de esa entrevista, Milei ahondó sobre esta nueva plataforma regional. “Todavía no le pusimos nombre, pero ya hay un grupo de diez países que estamos trabajando y vamos a seguir avanzando. Estamos intentando hacer un bloque, en el que nuestra propuesta sea abrazar las ideas de la libertad y plantarnos frente al cáncer del socialismo en sus distintas versiones: del siglo XXI o el woke, ni hablar de las versiones más extremas", dijo.

Además, el Presidente celebró la llegada a América Latina de gobiernos con ideas similares a las suyas, tras distintas victorias electorales de dirigentes de derecha. Las últimas, a fines de 2025, las de Nasry Asfura, en Honduras, y José Antonio Kast, en Chile.

“Pareciera que la región ha despertado de la pesadilla del socialismo del siglo XXI. La gente está descubriendo que efectivamente es una farsa, que toda la pátina buenista no es ni más ni menos que un relato sensiblero mentiroso, engañoso, para que un conjunto de forajidos tomen el poder y empobrezcan a la población. Si en todos los países donde se aplica es un fracaso...“, declaró el Presidente.

En la región, Milei tiene buena sintonía con Kast, Asfura, Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Nayib Bukele (El Salvador), José Jerí (Perú), Daniel Noboa (Ecuador), José Raúl Mulino (Panamá) y Luis Abinader (República Dominicana). Junto a la Argentina, serían diez países.

Además, el Presidente referencia su política exterior en el mandatario estadounidense, Donald Trump, que tiene una fuerte injerencia en la política local.

Milei, en cambio, es un fuerte detractor de Lula da Silva, aunque fue a Brasil a participar del encuentro del Mercosur en diciembre, que lo tenía como anfitrión.

Milei potenció momentos fervientes de enemistad con Lula Da Silva -sobre todo cuando le dijo “corrupto” y “comunista”- y esa relación nunca se encarriló, más allá de que Brasil es el principal socio comercial de la Argentina.

El presidente Javier Milei, con el recientemente electo presidente de Chile, José Antonio Kast, en su despacho de la Casa Rosada Presidencia

Por el contrario, Milei tiene nexos con el expresidente detenido Jair Bolsonaro, condenado por un intento de golpe de estado contra Lula, y con su espacio político. En octubre de 2026, Brasil celebrará elecciones y Lula pondrá en juego su reelección.