Alberto Fernández apuntó contra la Justicia española por la retirada de libros con perspectiva de género

Desde su despacho en la Quinta de Olivos, el presidente Alberto Fernández lanzó un contundente mensaje contra autoridades judiciales en España. A través de las redes, el primer mandatario compartió un texto cargado de preocupación. “La justicia española, a instancias de abogados de extrema derecha vinculados a VOX, eliminó de las bibliotecas de las escuelas de una ciudad de la Comunidad Valenciana libros que atienden y promueven el respeto a la diversidad, afectando de ese modo derechos de la población LGBT”, advirtió.

Así, Fernández se refirió a una polémica que se desató en España, luego de que la Justicia resolviera aceptar una media cautelar solicitada por la Asociación Abogados Cristianos, que había requerido retirar libros con contenido LGBTQI+ de la bibliotecas de institutos y centros educativos .

Fernández acompañó su tuit con una foto suya con el libro El fin del armario, del periodista argentino Bruno Bimbi. “Entre los censurados, está uno de los libros de Bruno Bimbi”, dijo el Presidente, y continuó: “Bruno es un periodista maravilloso a quien conocí durante el debate del matrimonio igualitario. He tenido el gusto de leer precisamente ese libro, que me han servido de mucho para abrir mi mente”.

“Hoy sucede en España que los ‘libertarios’ discriminan y censuran”, continuó Fernández, y cerró: “Pero quiero decir que repudio todo intento de discriminación y censura en cualquier lugar donde ocurra”.

El caso

Según informaron medios locales, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Castellón atendió una petición de la Asociación Abogados Cristianos y acordó retirar 32 ejemplares de libros “de ideología LGTBI en once institutos públicos de Castellón y en el centro Pi Gros” de menores que habían sido facilitados por la Concejalía de Igualdad.

“Soy madre y no voy a permitir que el Ayuntamiento talibán trate de adoctrinar a mis hijos”, disparó Polonia Castellanos, titular de la organización, y remarcó: “Soy Católica y no voy a permitir que el Ayuntamiento talibán ataque mi fe. Soy Abogada y no voy a permitir que el Ayto talibán incumpla la Constitución. ORGULLOSA DE ABOGADOS CRISTIANOS”.

La colección de libros con perspectiva de género había sido repartida en once institutos públicos de la ciudad y en el Centro de Pi Gros. La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Castellón, Verónica Ruiz, había explicado que los títulos habían sido seleccionado “con criterio técnico adaptado a las edades del estudiantado”. “Con el doble objetivo de dar visibilidad entre el estudiantado a las diversas realidades de género y promover la igualdad y la diversidad sexual como parte de la educación en secundaria”, advirtió la funcionaria.

Ante el mensaje del presidente Alberto Fernández, Ruiz agradeció sus palabras. “Seguiremos trabajando, presidente Alberto Fernández, todos los días para construir una sociedad más justa, solidaria y respetuosa con la diversidad”, escribió en su perfil de Twitter.