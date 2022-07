Alberto Fernández avaló la ofensiva de Cristina Kirchner contra la Corte: “Nuestra Justicia necesita una reforma urgente”

El presidente Alberto Fernández avaló la ofensiva de la vicepresidenta, Cristina Kichner, contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y aseguró que la Justicia necesita una reforma urgente.

“He reflexionado sobre el mensaje que ayer difundió Cristina Kirchner. He visto que muchos eligen criticar las formas para evitar el verdadero problema que enfrentamos: nuestra justicia está deslegitimada y necesita, de manera urgente, una reforma profunda y democrática”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

En una serie de nueve mensajes el mandatario sumó críticas a los magistrados: “La designación por decreto de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti como jueces de la CSJN fue un acto político inconstitucional que dio cuenta de la decisión del gobierno macrista de manipular la justicia”.

“Que el presidente de la Corte Suprema sea, al mismo tiempo, el presidente del Consejo de la Magistratura y se haya erigido en tal función poniendo en vigencia una norma derogada y votándose a sí mismo, solo deja en evidencia su desapego a la ley y a elementales normas éticas”, dijo y agregó: “Durante el macrismo, la Justicia Federal construyó ‘doctrinas’ que resultaron patéticos instrumentos para perseguir opositores y aplicar la prisión preventiva como penas anticipadas. Imputaron responsabilidades objetivas y aplicaron el derecho penal de autor sin vergüenza alguna”.

En otro mensaje, Fernández remarcó: “ Cuando todo eso ocurría, el máximo tribunal del país adoptó una posición pasiva que permitió que tanto maltrato a la justicia por parte de la Justicia Federal fuera posible . De todo ello hubo responsables por acción y por omisión. Muy pocos tuvieron la dignidad de no sumarse”.

“La Vicepresidenta ha afirmado que en una causa en la que se la enjuicia y en la que el fiscal aún no ha formulado su acusación, su sentencia ya está escrita. Esa afirmación pone en crisis la objetividad del sistema de justicia y la idoneidad moral de los miembros del tribunal”, dijo sobre la causa que está en la etapa final y que podría significar la primera condena para Cristina Kirchner.

El Presidente agregó: “He repetido una y mil veces que debemos reconstruir una Justicia Federal que respete y haga respetar los derechos constitucionales. Tanta violación a esas normas es tácitamente admitida por la CSJN y ese es un problema que a todos debe preocuparnos”.

“Cuando quise reformar la Justicia Federal, algunos no me acompañaron. Cuando hablé del mal funcionamiento de la CSJN fui criticado. Dijeron que buscaba la impunidad de ciertos acusados. Los que lo decían son los que aseguran su impunidad con este sistema lamentable de justicia”, dijo y cerró: “Pueden hablar de las formas y del vídeo de Cristina Kirchner, pero no dejemos de debatir el problema y buscar una solución. Como Presidente sigo comprometido en que los argentinos contemos con una justicia honesta e independiente de los poderes políticos y fácticos como merecemos”.