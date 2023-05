Alberto Fernández defendió su gestión y la de Sergio Massa ante el FMI tras las críticas de Cristina Kirchner

escuchar

El presidente Alberto Fernández defendió hoy la reestructuración de la deuda que su gestión hizo en relación al préstamo acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el gobierno de Mauricio Macri y las condiciones que se plantearon para eventuales renegociaciones, como la que lleva adelante actualmente el ministro de Economía, Sergio Massa.

”Hay que entender el por qué uno tiene la necesidad de negociar con el FMI. La discusión es cómo se negocia: se puede negociar con las reglas ortodoxas que el Fondo propone o cómo lo hicimos nosotros. Hoy Sergio (Massa) está negociando con la misma lógica que lo hicimos el primer día”, remarcó el Presidente en Tecnópolis al inaugurar la exposición Banco Nación Conecta.

Y agregó: “Aunque tuvimos que negociar con el Fondo, no somos complacientes con el Fondo ni salimos de la irracionalidad de no discutir la deuda. Siempre tuvimos un horizonte claro, la producción y el trabajo. Crecimos 16 puntos en los últimos dos años. Hay 30 mil pymes funcionando. La desocupación bajó a menos del 6 por ciento. Desafío a cualquiera a que venga a negar esto que estoy diciendo”, dijo el mandatario en un acto en Tecnópolis.

Ayer, Cristina Kirchner, en su carta en la que ratificó que no será candidata criticó sin nombrar a Mauricio Macri y a Fernández por sus relaciones con el FMI. “La historia que siguió es la misma de siempre con el Fondo en nuestro país: interviene, toma el timón de la economía argentina, impone su programa económico y se dispara otra vez el proceso inflacionario sin control en la Argentina. La casualidad no es una categoría política y, por eso, no es casual que ninguno de los dos Presidentes que aceptaron el programa del FMI conserve aptitud electoral. Sin embargo, en política sí hay causalidad y la determinante es la economía”, señaló la vicepresidenta de Alberto Fernández.

El presidente Alberto Fernández durante la presentación de BNA Conecta, en Tecnópolis Fundación Empretec

El Presidente defendió sus tratativas ante el organismo de crédito y dijo que Macri “tomó una deuda insostenible para la Argentina”. Y añadió: “Nos ha tocado gobernar un tiempo difícil. Recibimos el país en una situación compleja, un país en default con la enorme deuda que habían tomado, de características singulares, en récord de tiempo y cantidad, 150 mil millones de dólares tomada en menos de dos años”.

Además, en tono electoral y en un mensaje a la interna del oficialismo, el Presidente lanzó: “Les pido que no nos equivoquemos, los que dicen tener el remedio son los que trajeron la enfermedad, los que dicen ser el antisistema son los más que defienden el sistema. Los que nos dicen cómo resolver el problema de la deuda y el déficit son los mismos que lo crearon e hicieron negocios. Yo me voy con la tranquilidad de que ningún hermano mío se volvió millonario. Me voy con lo mismo que llegué. Dejemos de discutir entre nosotros, el problema no está entre nosotros, está con los otros”.

Fernández estuvo acompañado en el acto en Tecnópolis por el jefe de Gabinete, Agustín Rossi; la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, y el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren.

