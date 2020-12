El presidente de la Nación visitó Syngenta y Corven, dos firmas en Venado Tuerto, al sur de Santa Fe Crédito: Captura Youtube

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, viajó a Venado Tuerto, en el sur de Santa Fe, para anunciar -en conjunto con las compañías Syngenta y Sinograin Oils Corporation- un acuerdo de venta de soja a China, por más de 500 millones de dólares. También, para recorrer la empresa de motos Corven, donde se hará una inversión de 980 millones de pesos para la ampliación de la planta, según informaron fuentes oficiales.

"Acá el dilema no es si la Argentina es agrícola o es industrial, el dilema es crecer o no crecer. El dilema no es si apoyamos a los empresarios o apoyamos los que trabajan, acá el dilema es que todos crezcan. Y podemos hacerlo, si nos damos cuenta de que eso está en nuestras manos, que no depende de otros", refirió el primer mandatario, desde el corazón productivo del país, en una alocución marcada por las reflexiones en cuanto al coronavirus y la pospandemia. Al igual que ayer, remarcó que no desea volver a la antigua normalidad y señaló que "la pandemia nos da la oportunidad de construir otra normalidad".

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, y la vicegobernadora de Santa Fe, Alejandra Rodenas, en la fábrica de motos Corven Crédito: Presidencia

La antigua normalidad

"No tengo ningún interés de volver a la normalidad que conocí, porque la normalidad que conocí no dio los mejores resultados, generó mucha desigualdad, pobreza, condenó a la miseria a millones de seres humanos, hizo un mundo central y un mundo periférico, hizo una Argentina central y Argentinas periféricas. A esa normalidad no quiero volver", refirió, tajante, Fernández, quien agregó: "¿De verdad ustedes quieren volver a esa normalidad que conocimos? Porque fue completamente injusta e hizo falta que venga un virus y deje en evidencia la desigualdad que existía entre nosotros".

En esa línea, se refirió a la reunión del G20 en la que participó y dijo: "A veces algunos países se caen y el mundo sigue andando, pero es raro ver que el mundo se cae en masa, en conjunto. Acá fue el mundo entero el que se desplomó por la presencia de un virus que nadie esperaba y que estamos esperando que en breve podamos empezar a encontrar la vacuna que nos dé la inmunidad".

La pospandemia

De cara a lo que vendrá, dijo que el "gran desafío" es crecer. "Que haya empresarios que inviertan, que esa inversión genere trabajo, que esa inversión y ese trabajo generen producción, que la producción se exporte y genere riqueza para la Argentina, ese es el secreto y para eso estamos aquí", resumió el Presidente, quien señaló que "las sociedades más ricas son las que han desarrollado la inteligencia humana, la educación, la ciencia y la tecnología". A su vez, comentó: "Estamos en un lugar donde la inversión, la ciencia y la tecnología se aplican a la agricultura, que es la base del alimento humano. Así tenemos que pensar la Argentina del futuro".

Fernández recordó la frase "con la democracia se come, se educa y se cura" del expresidente Raúl Alfonsín e indicó: "Alfonsín tenía razón y también creo que con la democracia hasta aquí no lo logramos y que es una deuda que tenemos los que amamos la democracia y tenemos que hacerlo". Sobre ello, reflexionó: "Tal vez nunca lo logramos porque no fuimos capaces de pensar un mundo en conjunto, entre todos. Cada uno que llegó, pensó en su mundo y no integró al conjunto. Tal vez la pandemia nos permita darnos cuenta de la importancia de estar unidos, de no divorciar esfuerzos, de entender que cuando uno gana, ganan todos, de entender que ninguna sociedad es sociedad si uno gana y otro pierde, eso se parece más a una estafa".

Alberto Fernández durante su alocución en la planta de Syngenta Crédito: Presidencia

El primer mandatario también dijo que es "un hijo de la educación pública" y refirió que desea "que todos tengan acceso, en un tiempo donde la educación es central para que las sociedades puedan crecer". Entonces, expresó: "El Estado tiene que estar presente como estuvo en el medio de la pandemia, presuroso, ágil para que a ningún argentino le falte atención sanitaria. Del mismo modo tenemos que ser ágiles y eficientes para que a ningún argentino le falte la oportunidad de educarse y encontrar en esa nueva habitualidad un lugar donde desarrollarse".

El día del médico y de las personas con discapacidad

Al comienzo de su discurso, Fernández se tomó un momento para saludar a los médicos y médicas argentinas, en su día. "Hoy es un día singular porque estamos terminando el peor momento de la pandemia y a alguien a los que les estamos eternamente agradecidos y vamos a estar eternamente en deuda son con los médicos y médicas argentinas. Quiero que mis primeras palabras sean de gratitud. El esfuerzo que han hecho ha sido inconmensurable, enorme, mi gratitud a ellos en su día", dijo el Presidente.

Además, indicó: "También es el día internacional en que se pone en valor a las personas con discapacidad. Recordar también en este día a las personas con discapacidades es reclamar una Argentina que dé oportunidades a todos, que no genere desigualdades, que trate a todos del mismo modo y que dé a todos las mismas oportunidades".

El mandatario estuvo acompañado por los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; por la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y por el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello. También estuvieron junto al primer mandatario la vicegobernadora de Santa Fe, Alejandra Rodenas; el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella; el presidente del Grupo Iraola, Leandro Iraola, y el secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló.

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, participó del encuentro de manera virtual, debido a que se encuentra aislado por ser contacto estrecho del ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Saín, quien tiene coronavirus.

Corven: una empresa visitada por Cristina Kirchner y Mauricio Macri

La empresa de motos Corven había sido visitada por Cristina Kirchner y Mauricio Macri, en 2011 y 2016, respectivamente, cuando eran presidentes. Además de para la ampliación de la planta, la inversión allí se destinará a la incorporación de una línea de montaje para iniciar la fabricación local de la marca Kawasaki.

El proyecto de la empresa de capitales nacionales implicará la fabricación local de los nuevos modelos de dicha firma de 300, 400, 650 y 900 cc en 2021, la incorporación de operarios que se sumarán a los más de 1300 que ya integran el plantel de trabajo de la compañía y la duplicación de la capacidad instalada de la planta, según detallaron fuentes oficiales.

Alberto Fernández en su visita a Venado Tuerto, en el sur de Santa Fe Crédito: Presidencia

Además, señalaron que planean aumentar la producción de 120.000 a 250.000 motos anuales, con la integración de partes de origen nacional, incorporar una línea de montaje y frenado para el modelo Dominar de la marca Bajaj e incrementar la capacidad productiva de motores de 11, 125 y 150 cc a 150.000 unidades anuales para sustituir importaciones por producción local.

El Grupo Iraola, de capitales nacionales y con más de 50 años de trayectoria, es líder en ventas en el mercado de motos, a través de las marcas Kawasaki, Bajaj, Kymco, Corven, Zanella y Mondial.

