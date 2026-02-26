El Colegio de Abogados le contestó a Chiqui Tapia: “la declaración indagatoria es un acto procesal esencial”

Luego que Claudio “Chiqui” Tapia rechazara el pedido de veedores de la Inspección General de Justicia (IGJ) al señalar una “operación política”, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires emitió un comunicado donde consideró “oportuno” formular algunas reflexiones de carácter institucional respecto de los dichos del titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

“La citación a prestar declaración indagatoria constituye un acto procesal esencial previsto por nuestro ordenamiento, cuyo sentido no es sancionatorio ni implica adelantar juicio alguno sobre la responsabilidad de las personas convocadas”, afirmó el texto con la firma del directorio del Colegio. “Por el contrario, la declaración indagatoria es, ante todo, un acto de defensa”, agregaron.

En esa línea, sostuvieron que “desnaturalizar el significado jurídico de la declaración indagatoria, presentándola como una forma de persecución o de sanción anticipada, no contribuye al fortalecimiento de la legalidad”.

“La eventual suspensión de actividades deportivas nacionales, como reacción frente a decisiones judiciales legalmente adoptadas, no resulta compatible con el espíritu republicano que exige acatar las resoluciones de los jueces”, criticó el Colegio de letrados a la decisión de suspender la novena fecha del torneo Apertura.

El comunicado, titulado “Igualdad ante la Ley”, surge como respuesta al rechazo por parte de Tapia al pedido de la IGJ para que se designen veedores oficiales en la AFA para revisar los balances. La solicitud pretende acceder a información contable que la entidad que preside Tapia no presentó a tiempo.