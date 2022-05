Alberto Fernández, en España: acusó a Cristina de tener “una mirada parcial” y dijo que le preocupa “la obstrucción al Gobierno”

El presidente Alberto Fernández respondió hoy en España a las críticas que hizo Cristina Kirchner a su gestión. “La de Cristina es una mirada parcial, absolutamente económica, que desatiente que vivimos una pandemia”, dijo en una entrevista con el diario madrileño El País. Negó, además, que su gobierno haya defraudado a los votantes, como había acusado la vicepresidenta. “Cuando alguien dice que nuestros votantes pueden estar decepcionados con nosotros, creo que nuestros votantes son conscientes de que tuvimos que enfrentar una pandemia con un sistema de salud quebrado por Macri, y lo hicimos bastante bien”.

En el primer día de su gira por Europa, Fernández hizo estas declaraciones poco después de reunirse con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. “El debate no me preocupa, me preocupa la obstrucción al Gobierno. A veces las voces se vuelven tan altisonantes que no dejan ver la realidad”, dijo, en otro tramo de la entrevista. Cristina Kirchner había calificado como un “debate de ideas” el conflicto interno que divide al Frente de Todos.

El presidente Alberto Fernández, en el avión de Aerolíneas que lo llevó a Madrid Presidencia

El Presidente está en España acompañado por el canciller Santiago Cafiero; la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca; el secretario de Planeamiento Estratégico, Gustavo Beliz; la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, y el secretario general, Julio Vitobello. Viajaron en un chárter de Aerolíneas Argentinas, en el cual seguirán la gira primero hacia Alemania y al final, Francia.

Durante el viaje, fuentes de la comitiva comentaron a LA NACION que Fernández estaba conforme con las respuestas públicas que lanzaron él y sus ministros Martín Guzmán (Economía) y Matías Kulfas (Desarrollo Productivo) a los cuestionamientos a la política económica que lanzó Cristina Kirchner el viernes pasado en Resistencia. Los informantes retrataron una de las frases del Presidente de las últimas horas: “Yo en noviembre lancé el debate y planteé que debatamos y vayamos a las PASO”.

En la entrevista con El País, ratificó el rumbo de Guzmán. Dijo que “no se puede vivir con déficit permanente; eso tenemos que solucionarlo”.

Sobre Cristina, dijo que tiene “un enorme respeto” y que su enemigo es Mauricio Macri, pero puso límites: “Ella representa en la historia algo significativo, y en el presente es líder de un espacio importante. Pero hay cosas en las que no comparto su mirada. Además he sido públicamente crítico con su gestión de gobierno. Respeto lo que dice, pero pido que respeten lo que digo yo”. Evitó confirmar, ante una pregunta, si se postulará en 2023.

“la verdad es que yo tomo las decisiones. Eso no quiere decir que no escuche a Cristina, que desprecie su opinión. Pero la decisión la tomo yo. Y llevó mucho tiempo que se den cuenta de que yo estoy gobernando. Los debates que propongo son en este tono de voz, no necesito gestos grandilocuentes ni insultos ni maltratos.

En otro tramo del diálogo, dijo: “No creo que en Argentina nadie esté seriamente pensando en un proceso de desestabilización después de todo lo que hemos vivido”, en alusión a la pandemia de coronavirus.

Del avión a la Moncloa

Alberto Fernández y sus ministros replicaron en las últimas horas que el “mundo feliz” del segundo mandato de Cristina Kirchner ocultaba problemas económicos cada vez más graves y escondía la pobreza que dejaba a su paso. En el vuelo de Aerolíneas Argentinas que llevó a la comitiva rumbo a Madrid se celebró especialmente la reacción de Guzmán, en la entrevista que concedió a la periodista María O’Donnell.

La descripción del gobierno de Cristina Kirchner que comenzó a trazar el Gobierno contrasta con la imagen idílica que buscó transmitir la vicepresidenta en la Universidad del Chaco Austral, donde rememoraba una Plaza de Mayo llena que la despedía agradecida al finalizar su mandato.

Sin embargo, el Presidente se despegó de la responsabilidad del combate. “Yo nunca me subí al ring”, había dicho Fernández entre su comitiva, según reconstruyó LA NACION.

Alberto Fernández y Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa

Fernández se reunió al mediodía español en el Palacio de la Moncloa con Sánchez, con quien analizó el impacto de la guerra en Ucrania en Europa y en América Latina, según informaron fuentes del Gobierno. Ratificó también el interés mutuo de reforzar y diversificar las inversiones y el comercio bilateral.

Al final de la audiencia, el canciller Cafiero indicó que Fernández expresó la “vocación que tiene la Argentina de ser un proveedor estable y seguro de alimentos y energía en este momento de tanta incertidumbre”. Y añadió que ambos mandatarios expresaron sus “coincidencias sobre la agenda social y de derechos humanos y sobre la necesidad de promover políticas públicas que generen mayor igualdad”.

Fernández agradeció a Sánchez el respaldo de España a la posición argentina sobre la cuestión Malvinas y sobre la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), concluyó el Gobierno.