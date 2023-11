escuchar

Alberto Fernández votó esta mañana en la Universidad Católica Argentina (UCA), como todos los últimos años, por tener domicilio en Puerto Madero. Al igual que en las PASO y en las generales, el mandatario llegó solo, sin la compañía de Fabiola Yañez, quien sí lo había acompañado en 2019 y 2021. Tampoco hizo ninguna actividad pública después, como supo hacer en esas oportunidades. Sin ser candidato y cuestionado por su propio espacio, Fernández volvió a la Residencia de Olivos, que dejará en 20 días. En diálogo con Sergio Massa, Fernández tuvo una buena noticia hoy: la vicepresidenta Cristina Kirchner no lo fustigó como hizo en los últimos comicios.

“Hizo exactamente lo mismo que el domingo 22, como todos en el espacio: vistiéndonos igual, haciendo todos lo mismo que ese día”, dijo una alta fuente de Casa Rosada a LA NACION. “Se levantó, desayunó y estuvo jugando con Francisco [su segundo hijo, de un año y medio], fue a votar, volvió y almorzó en familia, con Fabiola”, detallaron.

El mandatario, agregaron, estuvo “en diálogo permanente” con Massa y siguiendo con “los gobernadores” lo que sucede “en cada lugar del país”. Por ahora no hay definiciones sobre si Fernández podría llegar a ir al búnker de la calle Corrientes, en el barrio de Chacarita, algo que no hizo ni en las PASO, ni en las generales. En principio todo indica que no irá.

En el comando de campaña siempre buscaron tenerlo lo más lejos posible, para evitar que su dañada imagen y administración complicaran las aspiraciones presidenciales del espacio. La forma elegante con la que se administró esa distancia apuntó al discurso sobre la necesidad de potenciar la imagen de Massa y su centralidad, lejos tanto de él como de la vicepresidenta, Cristina Kirchner. En la práctica y lo discursivo, Massa siempre marcó que lo suyo sería algo completamente distinto de la gestión de Fernández. “No me molesta, si ayuda a ganar”, fue una de las frases que ha dicho Fernández sobre el tema. “La centralidad debe tenerla el candidato, hay que evitar el error de Eduardo Angeloz y Raúl Alfonsín”, apuntó en la misma línea

Cerca del mandatario cuentan que “sueña” con ponerle la banda presidencial al ministro-candidato. También aspira a un escenario distinto del que él mismo vivió por las diferencias internas con el ala dura de la coalición oficialista, integrada por el kirchnerismo y La Cámpora.

“Le dije a Sergio que si gana, voy a marcar una revolución en el peronismo”, bromeó recientemente y explicó: “Voy a ser el primer presidente peronista que entrega el poder a otro peronista que no es su esposa”. Una ironía que alude a Néstor Kirchner y Cristina Fernández, pero también es una rémora imperfecta de Juan Perón e Isabel Martínez, en ese caso mediada por la muerte. Ninguna cayó bien internamente.

Fernández no se habla con Cristina Kirchner desde hace tiempo. Fue el corolario de una relación que se quebró en septiembre de 2021, tras la derrota en las elecciones de medio término. Una ruptura que la vicepresidenta no dudó en hacer pública a través de una carta. El golpe final pareció llegar tras el sufragio de la exmandataria en las elecciones generales. “El que decide es el Presidente y yo no fui escuchada”, dijo entonces y diferenció las administraciones. Hoy ni lo mencionó.