Alberto Fernández recorre la Aceitera General Deheza SA, en Córdoba, junto al empresario Roberto Urquía y el diputado Felipe Solá Crédito: prensa Frente de Todos

Gabriela Origlia 2 de agosto de 2019

CÓRDOBA. En su tercera visita antes de las PASO a Córdoba, el precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández , recorre la zona sudeste de la provincia, donde Cambiemos tiene una alta aceptación. Incluso, más tarde hará una reunión en Marcos Juárez, la ciudad donde nació la alianza oficialista nacional. Es la primera vez que un kirchnerista hace campaña allí.

Al mediodía, Fernández recorrió la Aceitera General Deheza (AGD) y logró una foto -nada frecuente- junto a su dueño, el empresario Roberto Urquía. Lo acompañó el diputado Felipe Solá . El candidato sostuvo que Mauricio Macri "deja un país muy parecido a 2003. El FMI dice que van a quedar US$11.000 millones . Los parecidos son muchos. Solo que en esa época no teníamos el flagelo de la inflación, que Macri no sabe cómo resolverlo".

"No nos enojemos con el pasado, enojémonos con el presente, con tener las fábricas cerradas, con que la gente se quede en la calle", agregó y remarcó: "Tenemos que dar vuelta la página, reencontrarnos de todo lo que pasó". Los conceptos son los que más repite en Córdoba, donde al kirchnerismo le toca tratar de reducir el ambiente en contra que siempre tuvo en la provincia y que se agudizó después del conflicto con el campo, en 2008.

Fernández regresó a Villa María -donde el intendente reelecto, Martín Gill, hace campaña por él- y después pasó por General Deheza y Bell Ville. Concluirá la jornada en Marcos Juárez y Leones y mañana estará en Río Cuarto.

El candidato kirchnerista reiteró que "se desdolarizarán" las tarifas de energía si él gana. "La gente no lo percibe, pero tendrían que haber recibido muchos aumentos de luz y gas este año, que el Gobierno decidió no aumentarlos hasta después de las elecciones. Con lo cual, a mí me preocupa enormemente, porque si uno mira el dólar futuro, el dólar en diciembre según cotiza el Banco Central va a costar un 25% más y ese 25% va a caer en la tarifa, que va a sumar lo que no están cobrando en estos días".