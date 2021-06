Alberto Fernández: “La Bandera simboliza libertad, igualdad y solidaridad”

Para conmemorar el Día de la Bandera, el presidente Alberto Fernández decidió participar del acto de manera remota -por segundo año consecutivo- desde la Quinta de Olivos y no asistir al acto central, en Rosario, para evitar aglomeraciones en el marco de la pandemia.

En una jornada para recordar al creador de la insignia patria, Manuel Belgrano, el primer mandatario habló de tres valores que simboliza la bandera argentina: libertad, igualdad y solidaridad. Fernández dirigió su discurso a los estudiantes que llegaron a la residencia presidencial para realizar el Juramento y, tal como lo hizo en Salta esta semana, apeló a un discurso de unidad. “Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para terminar los abismos que nos separan”, aseguró.

“Hay tres valores que simboliza la bandera. El primero es el valor de la libertad”, comentó el Presidente quien le dijo a los niños y niñas que es “muy importante y valioso” que crezcan en libertad y destacó el vivir en democracia.

“Yo no pude crecer en libertad, porque la libertad no existía en la Argentina, pero ustedes lo pueden hacer”, le dijo a los alumnos presentes -apelando a su rol de profesor- y agregó: “La libertad es muy valiosa, nos da el derecho a decidir y a expresarnos, la responsabilidad de ser serios cuando decidimos y hablamos, y de hacernos responsables de las cosas que decimos”.

En segundo lugar, el mandatario -vestido de camisa blanca y corbata celeste- mencionó a la “igualdad” y destacó: “Ser iguales quiere decir que todos tengamos las mismas oportunidades para educarnos, para tener la atención de salud si la necesitamos, para encontrar un trabajo, estudiar, crecer, recibirse, ser lo que quieran ser. Pero para que eso sea posible tenemos que darles a todos igualdad, que todos tengan las mismas posibilidades”.

Como último valor, Fernández citó a la “solidaridad” y dijo que es “unirse al que más necesita por una causa común”.

Luego -y bajo la atenta mirada de parte del Gabinete nacional y de la primera dama, Fabiola Yáñez- el Presidente les refirió a los niños que al tomar Juramento a la Bandera, asumirán “un compromiso con la Patria” y que ello “no es un acto más”.

“Que en la Argentina se terminen las diferencias”

En ese sentido, también se refirió a la necesidad de unir a los argentinos y recordó su discurso en Salta, adonde viajó esta semana, a 200 años de la muerte de Martín Miguel de Güemes. “Le juré a Güemes que iba a trabajar para que en la Argentina se terminen las diferencias y lo voy a hacer. No dejen, como generación, que les pase lo que le pasó a mi generación, que no los dividan las diferencias. Respétenlas, convivan con ellas, busquen las grandes causas que la Patria tiene y únanse con otros que no piensan igual”, indicó Fernández.

Durante el encuentro, el mandatario recordó a Belgrano y dijo que él, Güemes y José de San Martín “son los padres de la patria”.

También se refirió a la pandemia de coronavirus y, en cuanto a ello, sostuvo: “Con la vacuna estamos tratando de aliviar ese riesgo y ese peligro, pero queda mucho por delante. Por lo tanto, hay que seguir cuidándose y cuidando al otro, la pandemia también nos demuestra lo que significa la solidaridad”.

Desde el Monumento Nacional a la Bandera, cubierto en su parte superior por una espesa neblina que colmó la mañana en Rosario, se conectaron con Olivos el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti; la vicegobernadora santafesina, Alejandra Rodenas; el ministro de Defensa, Agustín Rossi; y el intendente de la ciudad, Pablo Javkin.

“Esperábamos ver pasar aviones de la Fuerza Aérea surcar el cielo rosarino con los colores celeste y blanco, pero el tiempo no permitió hacerlo”, se lamentó el Presidente.

LA NACION