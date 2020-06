Alberto Fernández en La Pampa

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de junio de 2020 • 14:11

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que el gobierno "está revisando el cuadro tarifario de los servicios públicos" , durante una conferencia de prensa ofrecida en La Pampa.

"Vamos a empezar a abordar el tema de las tarifas en el segundo semestre. Ver cómo va a ser el cuadro tarifario. El ministro de Economía, Martín Guzmán trabaja en el tema", señaló el Presidente.

"El Estado no debe valerse de los mecanismos de la Inteligencia para saber qué hace uno en su ámbito privado. No vamos a dejar que esos recursos se usen en desmedro de ningún ciudadanos argentino. La Argentina no soporta más la miseria de un Estado espiando a ciudadanos". Así se expresó el presidente Alberto Fernández en una conferencia de prensa en Santa Rosa, junto al gobernador pampeano Sergio Ziliotto.

En conferencia de prensa en Santa Rosa, La Pampa, el mandatario dijo que espera que "la justicia haga lo que tenga que hacer" en referencia a la denuncia que presentó la AFI sobre supuesto espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri.

Durante la conferencia y luego de las críticas que recibió por el encuentro con empresarios donde no había presencia de mujeres, Fernández dijo: "Días atrás tuve una reunión con empresarios y cuando terminó vi la foto y no había ninguna mujer. Hoy somos cuatro varones que hubiéramos querido que haya mujeres gobernando a la par nuestra. Pretendo que en cada acto que hagamos haya mujeres". Quienes lo acompañan en el estrado son, además del gobernador pampeano, los ministros de Interior, Eduardo de Pedro, y el de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

Ziliotto recibió a Fernández en el aeropuerto local, desde donde se trasladaron a las instalaciones del Frigorífico "Carnes Pampeanas", ubicado en Santa Rosa. Allí hicieron una recorrida y mantuvieron una breve reunión con los empresarios. Luego, en las instalaciones del salón cultural de Medasur, firmaron convenios y ofrecieron una conferencia de prensa.

Ante la consulta de la posibilidad de nacionalizar el costo de la producción de combustibles. Dijo: "Después de esto vamos a tener que revisar todo, también el cuadro tarifario. En los últimos años las tarifas volaron y se hicieron insostenibles para muchos ciudadanos, eso necesariamente no se convirtió en mayor inversión o mejor servicio. Estamos trabajando con el ministro Kulfas, la gente de ENARGAS y del ENRE. Vamos a empezar a abordar el tema de las tarifas en el segundo semestre. Ver cómo va a ser el cuadro tarifario. El ministro de Economía, Martín Guzmán trabaja en el tema".

El mandatario también se refirió al futuro luego de que pase el coronavirus Covid-19 y señaló: "Después que pase la pandemia debemos darnos cuenta de que no puede haber un país central y uno periférico, un país desintegrado, donde algunos disfrutan del puerto y otros padecen su condición mediterránea, donde se concentra la producción en un lugar geográfico y donde otros sufren tanto".

"En épocas de pandemia, nos hemos dispuesto a cambiar el país para hacerlo más justo, equitativo e igualitario", dijo y agregó: "Una Argentina integrada supone que el Estado nacional se vincule de otra forma con las provincias y que las provincias se vinculen entre sí de otro modo".

La Pampa lleva 55 días sin casos positivos de coronavirus, situación sanitaria por la que la provincia atraviesa la "Fase 5" de la cuarentena y con prácticamente todas las actividades económicas en marcha, a excepción del turismo y la hotelería.

Por la tarde, el presidente Fernández se trasladará a la vecina Neuquén, continuando su gira por el interior del país que la semana pasada lo llevó a Formosa y Misiones.

Noticia en desarrollo