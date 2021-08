Alberto Fernández les ordenó a sus ministros que se sumen a la campaña electoral

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, junto a la candidata Victoria Tolosa Paz en Alem y Junín, distritos bonaerenses. Su par de Hábitat, Jorge Ferraresi, en Cañuelas. El responsable de Transporte, Alexis Guerrera, aparece junto al gobernador de Tucumán, Juan Manzur, mientras que otros funcionarios nacionales como Nicolás Trotta (Educación), Matías Lammens (Deportes y Turismo) y Tristán Bauer (Cultura) también recorren el país en tren de apalancar la gestión del Frente de Todos camino a las elecciones primarias del 12 de septiembre próximo.

La cuenta regresiva para las PASO se acelera y el gobierno de Alberto Fernández ya pone en práctica el plan “todos a la cancha”, con los miembros del gabinete “con algo para mostrar” acompañando a los postulantes del Frente de Todos, con epicentro en la provincia de Buenos Aires, pero con ramificaciones a cada punto neurálgico del país.

“La campaña es larga. La decisión del Gobierno es poner en valor todo lo que se hizo con todo lo que hay que hacer. Por eso los referentes de la gestión estarán codo a codo con los candidatos”, afirmaron a La NACION cerca del jefe de gabinete, Santiago Cafiero, quien junto al ministro del Interior, Eduardo de Pedro, coordina cada día las “bajadas” de ministros y funcionarios hacia distintas ciudades y localidades, todas con el objetivo de “valorizar lo que se hizo” y dar “un mensaje optimista” de cara al futuro para atraer indecisos.

Wado, Cafiero y Katopodis recorrieron obras en Entre Ríos con el gobernador Bordet

“Acá hay ganas de pelear cada voto, de no regalar lo que costó tanto tiempo. Durante dos años la gente se privó de cosas, ahora hay que mostrarle como se sale”, dijo Katopodis a los candidatos locales en Carlos Tejedor, también esta semana. En acuerdo con el gobernador Axel Kicillof, Katopodis es uno de los ministros más activos en un territorio clave, y las obras (no sólo las de su ministerio, también las que coordinan Ferraresi y Guerrera) son las “estrellas” de la mayor parte de los actos públicos que se llevan a cabo en la provincia, con Tolosa Paz y Daniel Gollán como referentes de la lista de diputados siempre presentes. “Es muy bueno que salgan a mostrar lo que se hizo y hace. Para eso están”, agregaron, irónicos, cerca del Presidente, aún aislado en Olivos y en indirecta hacia algún ministro “escondido” y no tan convencido de poner el cuerpo.

La orden presidencial abarca a todos, incluso a los alejados de la contienda electoral como Martín Guzmán, que el lunes último acompañó a los candidatos a un acto en Cañuelas de lanzamiento del plan Ahora 12, junto a Cafiero y su par de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, entre otros funcionarios. Preocupado por la problemática de la pobreza en la “micro”, Guzmán compartió anteayer una visita con referentes sociales al barrio popular Villa Oculta, un “activo” de conocimiento que promete volcar en la campaña.

Los movimientos sociales aliados

A los ministros se le sumarán, desde otro plano y a modo de complemento, los referentes de las organizaciones sociales oficialistas que tienen funcionarios en la gestión, como el Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie o la Corriente Clasista y Combativa (CCC). “Vamos a estar en cada barrio repartiendo las boletas”, prometieron desde un despacho importante ocupado por organizaciones sociales.

Martín Rodríguez, Luana Volnovich, Andrés Larroque y Juan Zabaleta, durante un acto en Hurligham Provincia

La especulación sobre el “plus” que pueden aportar los ministros abarca, también, a las probables incorporaciones. Desde el Gobierno reconocen la influencia del intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, que asumirá en los próximos días como ministro de Desarrollo Social, en la primera sección electoral bonaerense, mientras otros funcionarios destacan que Julián Domínguez, posible nuevo ministro de Defensa, tiene su base política en la cuarta sección, allí donde tallan los opositores Emilio Monzó (Juntos por el Cambio) y Florencio Randazzo.

“Vamos a ganar porque la gente no se olvida lo que hizo (Mauricio) Macri, y porque este es un Gobierno que los cuidó en la pandemia. Pero no nos sobra nada ”, resumió un alto funcionario, a modo de explicación sobre el protagonismo de los ministros en campaña.