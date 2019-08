Alberto Fernández: "Macri me mandó un WhatsApp y ahora se lo voy a contestar"

Alberto Fernández luego de dar clases en la UBA 01:22

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de agosto de 2019 • 15:03

El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, contó que sí recibió un mensaje por WhatsApp del presidente Mauricio Macri y que no se lo pudo contestar porque estaba manejando y luego dando clases.

En un breve contacto con la prensa luego de salir de la Universidad de Buenos Aires, Fernández dijo: "Ahí me mandó un WhatsApp y ahora se lo voy a contestar. Estaba dando clases en la facultad, por eso no le contesté, vengo de dar clases. Me mandó un mensaje escrito que quería hablar y obviamente que le voy a contestar".

"No le clavé el visto, lo vi cuando venía manejando y estaba solo en el auto, por eso no podía hablar. Yo encantado de hablar con el Presidente teniendo en cuenta que debe entender que los resortes están en sus manos, no en las mías. Si tiene sentido, me reuniría con él. No sé si tiene mucho sentido. Si creo que tiene sentido que hablemos y que todos los argentinos sientan tranquilidad que es lo que todos queremos. No creo que necesite mi ayuda. No lo puedo ayudar en nada", dijo ante la pregunta de los cronistas de por qué no había respondido el texto a la brevedad.

Al ser consultado sobre las medidas anunciadas por el mandatario esta mañana, se mostró prudente y pidió: "Dejenmé hablar con el Presidente, y contestarle a él que creo que debe tener necesidad de hablar conmigo. Solo deseo que la Argentina pueda salir adelante. Lo único que le pido es que sea presidente y no sea candidato. Eso le pido porque hay un problema muy grave".