Alberto Fernández: “Nadie defiende más a la clase media que nuestras políticas”

A días de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el presidente Alberto Fernández encabezó este mediodía un acto en el Parque Industrial Hudson, en el partido bonaerense de Berazategui, donde reivindicó su gestión y aseguró que las políticas del Gobierno son las que “más defienden a la clase media”.

“La clase media en la Argentina nació con las políticas de Perón y de Evita. Nadie defiende más a la clase media argentina que nuestras políticas, porque cuando defendemos el empleo, a las Pymes y al pequeño comerciante defendemos a la clase media. Lo hicimos y lo vamos a seguir haciendo, porque estamos convencidos de que es lo que la Argentina necesita”, aseguró el jefe de Estado en tono electoral.

Y siguió: “La preocupación de los que somos peronistas es siempre la misma: lograr que el país crezca, produzca, tenga educación, salud y trabajo. Concebimos a una sociedad que necesita indefectiblemente de un Estado presente que acompañe el estudio de los argentinos en la niñez; el trabajo en la juventud y la madurez; y también a los adultos mayores con una presencia firme”.

Asimismo Fernández no desaprovechó la oportunidad para lanzar duras críticas a la oposición, al considerar que, por el contrario de sus ideales, “un país desindustrializado genera lo que vivimos hasta 2019: empresas cerradas, pérdida del trabajo y desilusión”. También acusó al gobierno del expresidente Mauricio Macri de haber multiplicado los planes sociales y agregó sobre este tipo de ayuda estatal: “Si alguien piensa que nosotros estamos felices con los planes sociales, sepan que no. Nosotros vamos a estar felices cuando todos los argentinos tengan un puesto de trabajo. La solución de la pobreza es el trabajo, no los planes”.

“Ataque a la democracia”

El discurso del Presidente tuvo lugar después de que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, acusara en las redes sociales a Macri de promover la interrupción de un mandato constitucional, un hecho que calificó como un “ataque a al democracia” y pidió que sea reprobado “con firmeza” por las diferentes fuerzas políticas.

Los dichos de Cafiero surgieron a partir de una declaración que el exmandatario hizo en una radio cordobesa, donde afirmó: “Si nos encontramos con que una mayoría de los argentinos decimos basta, eso va a generar una recuperación de la esperanza. Un aire nuevo el lunes (tras los comicios del domingo 12 de septiembre). O cambian o se van a ir, con el tiempo se van a tener que ir porque han perdido el apoyo”.

Previo a la alocución de Fernández, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, hizo uso de palabra y le respondió a Macri.

“No nos van a sacar de ningún lado Presidente”, declaró y afirmó también: “Mientras él llama a destituir al Gobierno, nosotros llamamos a que después de la elección haya políticas de Estado y se sienten a la mesa como una oposición seria y responsable”.

Además de Massa, acompañaron al jefe de Estado durante el acto la precandidata a diputada bonaerense, Victoria Tolosa Paz; el ministro de Obras Publicas, Gabriel Katopodis; y los intendentes de Berazategui, Juan José Mussi, y Quilmes, Mayra Mendoza, entre otros funcionarios.

En su visita al Parque Industrial Hudson, Fernández recorrió una planta que pertenece al laboratorio Bina Pharma, que fue habilitada en febrero de 2020 y se dedica a la producción de sueros inyectables para uso humano mediante un proceso de elaboración que maximiza las condiciones de esterilización. Se trata de una empresa de capitales nacionales en la que trabajan 60 personas, la mayoría de las cuales residen en barrios aledaños.

El Parque Industrial Hudson tiene una superficie de 44 hectáreas en las que hay nueve compañías operando. Otras cuatro se encuentran en etapa de construcción y diez tienen proyectos para instalarse en el futuro.

