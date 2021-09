Martín Lousteau le respondió a Gerardo Morales: “El ladrón cree que son todos de su condición”

El senador Martín Lousteau dejó en claro que en las elecciones legislativas apoya la candidatura de Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires y apuntó duramente contra el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien días atrás lo criticó por considerar que no le pone tanto el cuerpo a la campaña del precandidato radical. “El ladrón cree que son todos de su condición”, sentenció el legislador en LN+. Y profundizó: “Aquel que, cuando tiene que hacer algo, privilegia sus comodidades y conveniencias cree que todos hacemos lo mismo”.

Lousteau resaltó también que tiene “una excelente relación con Horacio Rodríguez Larreta”, y enfatizó: “Voy a pelear por todos los candidatos en los que creo, y por eso recorro la Argentina”. Tras detallar los lugares a los que él fue en este camino hacia las elecciones, retrucó: “¿Gerardo Morales, cuándo vino? Vino tres veces en avión desde Jujuy para la interna del radicalismo, pero para esta campaña no vino”. En la misma línea, agregó: “Cuando en el Congreso, el kirchnerismo llevó la quita de fondos a la Ciudad los representantes de Morales no se plantaron. Prefiere participar de las discusiones que le conviene y no de otras”.

Elevando aún más la tensión interna, Lousteau insistió: “Para construir el futuro, no hay que ser hipócrita”, y resaltó que -por ejemplo- “en La Pampa Morales apoya a los candidatos del Pro y no a los radicales”.

En la entrevista con LN+, el senador consideró también que la campaña está devaluada y criticó “la subestimación gigante” hacia los jóvenes, a quienes -dijo- “se los trata entre el TikTok infantilizado y las cosas que dice [Victoria] Tolosa Paz”. De hecho, señaló que internamente cuestionó el hecho de que Juntos por el Cambio “infantilice el mensaje” para llegar a ese sector. Entonces, reflexionó: “Pasa con las PyMEs y los jóvenes, parece que es una política social. Los jóvenes son adultos y las PyMEs son empresas, y hay que tratarlos como lo que son y la contribución que hacen a la sociedad”.

Luego, el radical criticó a Alberto Fernández por sus políticas: “Antes de asumir, dijo que quería ‘poner a la Argentina de pie’, pero después de pararte, tenés que caminar hacia algún lugar. Si no sabés cómo construir un futuro más grande, el presente es escaso y, si es así, es un presente de conflictos”. Y disparó: “Devalúa su palabra y genera la certeza de que muchas cosas que dice son hipócritas, y encima se compara con próceres”.

Según Lousteau, el Presidente actúa como “un adolescente hijo del poder” . Tiene “irresponsabilidad al no hacerse cargo de las consecuencias de sus decisiones”, porque cree que no debe dar explicaciones, y porque “elige su propia pena”. Entonces, sentenció: “Es un adolescente que no se da cuenta de lo que hizo, y que es un privilegiado que cree que, por el lugar que ocupa, tiene una diferencia respecto de los demás”.

LA NACION