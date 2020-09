Alberto Fernández: "El consumo es más alto que cuando se inició la cuarentena"

El presidente Alberto Fernández Fuente: Archivo

Tan solo unas horas después de que la Argentina superara las 9000 muertes por el coronavirus y con la ocupación de las camas de terapias intensivas entre el 60 y el 70%, Alberto Fernández habló con A dos voces, y dijo: "No llevamos 160 días de cuarentena. No hay cuarentena. La cuarentena supone el encierro total de una comunidad y eso no existe, aunque hay gente que se cuida y cumple responsablemente, sino sería peor'". Y agregó: "Creo que no hay que confundir a la genteporque necesitamos que la gente entienda que estamos en una situación de alto riesgo. Hay gente que no sabe que está contagiada y se relaja. El riesgo existe".

Sobre esto, el mandatario señaló cuán importante es proteger a los trabajadores del sistema de salud. "Yo quiero llamar la atención de la gente y que seamos solidarios con los que se exponen todos los días. Hay cierto relajamiento social que no mide las consecuencias", señaló.

"Lo que pedimos es un aislamiento sanitario de aquellos que están en una situación de mayor debilidad: los mayores de 60 años, las personas con alguna enfermedad prevalente, el resto de la sociedad se mueve y sale", dijo. Fernández fue contundente con su mensaje de que la cuarentena no existe, y afirmó que "si hubiese cuarentena, no tendríamos ninguno de los problemas que tenemos. Los problemas son derivados de la mayor circulación y el mayor contacto de la gente".

La "politización" de la pandemia

De todos modos, el Presidente evitó meterse en la disputa entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires, y aclaró que los problemas que se dieron con las aperturas no sucedieron solo en Capital Federal, sino que eso ocurrió en distintos puntos del país. "Jujuy estuvo 100 días sin casos y ahora está en una situación de colapso", ejemplificó. Y, más adelante, resaltó: "No pongo el foco en Capital Federal, hay provincias donde se flexibilizó y ahora tienen una situación preocupante".

Fernández criticó "la politización" de la pandemia. "La oposición y muchos actores de poder la utilizaron como un mecanismo de ataque al Gobierno y de repente nosotros nos convertimos en personajes insensibles que queremos mantener a la gente encerrada. Inventaron la imbecilidad del enamoramiento de la cuarentena, ¿quién se puede enamorar de eso? ¿Qué presidente es feliz con una cuarentena? Nadie. ¿Qué presidente es feliz con una economía paralizada? Nadie puede ganar con eso, pero insistieron con ese mensaje y hubo gente que lo terminó creyendo". Y fue más allá: "Después, están los que están naturalmente alterados, que dicen que tengo un negocio con Bill Gates, los terraplanistas de la pandemia".

El botón rojo del Presidente

Ante la pregunta de si puede haber botón rojo, dijo que es posible. "Claro que sí, porque yo no voy a dejar que todo el esfuerzo que se hizo se pierda. Es un esfuerzo que hicimos todos, no solo yo. ¿Y los cientos de enfermeros, médicos y kinesiólogos que se enfermaron trabajando? ¿Todo lo vamos a tirar por la borda? Para mí, lo más importante es que la gente pueda ser atendida en un hospital si se enferma. Yo no voy a permitir que la situación sanitaria llegue al punto de colapso".

El Presidente explicó que las medidas que tome dependerán de cómo evolucione la situación de las camas de terapia en todo el país. Tal como señaló, "el problema ha trascendido al AMBA", por lo que está en un continuo contacto con los gobernadores para definir juntos qué medidas tomar en cada caso.

"El lunes voy a viajar a la provincia de Mendoza para ver cómo ayudarlos a pasar este momento. El gobernador, que había flexibilizado, ya tomó medidas restrictivas. Hay que entender que estamos en una pandemia, que no la eligió nadie y que nos tocó. La única forma que conocemos para combatirla es aislarnos", contó. Y siguió: "En Chaco, actuamos y ahora está muy contenido, en una meseta de 50 casos diarios".

Fernández profundizó, luego, sobre la crítica de Axel Kicillof y su entorno hacía la política de Horacio Rodríguez Larreta. "Lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires repercute negativamente sobre la provincia. ¿Cómo le pido al intendente de Vicente López o al de La Matanza que cierren los comercios cuando cruzando la General Paz está todo abierto?".

Impacto económico de la pandemia

Si bien aclaró que la caída de la economía existe, puntualizó: "La economía, la actividad industrial, medida por el consumo energético, está igual al primer día de la cuarentena. El consumo es más alto y la economía se está moviendo. Esto lo logramos haciendo preservando las industrias, que pudieron funcionar respetaron protocolos".

Además, remarcó: "Lo que digo de la ciudad, no es contra Horacio Rodríguez Larreta. Me quejo de la opulencia de la ciudad de Buenos Aires. Soy porteño y siempre me quejé de eso, no es culpa de los cuatro años de Larreta, sino de una historia de un país que se concentró en el puerto de Buenos Aires".

