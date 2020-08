El vicejefe de gobierno porteño reiteró la postura de Horacio Rodríguez Larreta tras las críticas del Gobierno

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de agosto de 2020 • 08:59

El vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, se refirió también a las palabras del presidente Alberto Fernández, quien el viernes pasado declaró que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le daba culpa por opulenta, y dijo que una declaración como esa no suma y que el objetivo debería ser "nivelar para arriba", en sintonía con lo expresado por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el fin de semana.

"Me parece que no suma. Buenos Aires es una ciudad muy solidaria, produce muchísimo más de lo que recibe y atiende en su sistema público tanto de salud como de educación a personas que no viven en ella", aseguró el funcionario, e insistió: "Tenemos que nivelar para arriba".

En diálogo con radio Mitre, Santilli recordó que antes de la pandemia por coronavirus, en un día el 50 por ciento de las personas que se atendían en el sistema de salud porteño no eran habitantes de la Ciudad y que el 30 por ciento de aquellos internados tampoco. Asimismo, destacó: "Buenos Aires devuelve a sus vecinos en forma de servicios los impuestos que pagan".

Así el vicejefe de gobierno le respondió al Presidente, quien había declarado en un acto en Santa Fe: "Soy el más federal de los porteños. Nos llena de culpa ver a la ciudad de Buenos Aires tan opulenta, bella, desigual e injusta con el resto del país. Quién puede vivir en paz en un país central y dos periféricos".

Antes, el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta también le había respondido a Fernández al asegurar que "si en la Capital nos ha ido bien, lo que se tiene que hacer es igualar para arriba, que en todo el país se trabaje para lograr un mismo nivel de desarrollo".

"No me voy a enganchar en ninguna discusión que no sea constructiva. Para discutir ideas de cómo hacer para que a la Argentina le vaya mejor siempre voy a estar", había aseverado.

Sobre el coronavirus

Santilli asimismo habló sobre la nueva etapa que comienza hoy en Buenos Aires, la habilitación de mesas al aire libre de locales de comida con estrictas medidas de seguridad sanitaria y añadió: "Entiendo que no es suficiente, pero es un paso más".

Además, confirmó que se permitirán las obras en construcción a las que le falten 90 días para terminar. "Estamos empezando a poner en marcha estos dos sectores".

Sobre la situación, indicó: "Estamos todavía con una curva de casos de 1100 diarios, entendemos que estamos cerca del punto de inflexión. Todavía los números no nos dejan seguir abriendo". Y por último, destacó que espera que en las próximas dos semanas llegue el punto de inflexión a la baja. "Hoy la R está en uno. Si quiebra a la baja, podremos seguir habilitando actividades".