Demanda: Oscar Parrilli le iniciará un juicio al periodista Marcelo Bonelli

Parrilli le inició juicio al periodista Marcelo Bonelli por haber dicho que el senador recibió coimas por parte de la empresa Odebrecht

Hace algunos días atrás, el periodista Marcelo Bonelli contó que recibió un telegrama de parte del senador Oscar Parrilli, quien lo intimó por daños y perjuicios. Lejos de dejar el tema atrás, la causa avanza y el abogado del legislador confirmó que presentarán su denuncia en la Justicia.

El abogado Gregorio Dalbón, que representa a Parrilli, explicó que la demanda se inició porque el periodista lo vinculó con el presunto cobro de coimas por parte de la empresa Odebrecht, algo que el senador niega.

En diálogo con El Destape Radio, el letrado detalló que ayer se desarrolló la audiencia de mediación entre Parrilli, Bonelli y sus respectivos representantes. En este sentido, Dalbón criticó duramente al periodista por su actitud durante esa instancia. "Bonelli estaba con un tapabocas, sentado con su abogado al lado, ni siquiera dijo buenos días", expresó.

"La mediación se cerró sin acuerdo y vamos a ir a la Justicia", sostuvo.

"Creo que se equivocó porque tengo que pensar de buena fe. Una persona que trabaja hace tanto en radio y televisión sabe que puede decir que podría haber recibido coimas, pero ni siquiera utilizó el potencial. Mas allá de esa equivocación, si hubiera pedido disculpas no hubiéramos tenido inconveniente. Que diga 'me equivoqué'", indicó Dalbón.

Días atrás, el periodista contó que recibió un telegrama por parte de Parrilli, quien lo intimó por daños y perjuicios. En ese momento, Bonelli consideró que el objetivo del senador era "amedrentar al periodismo" y expresó: "esto es el patoterismo, la intención de amedrentarnos, cosa que no van a lograr".

Además, el periodista aclaró en ese entonces que no sabía cuál era el motivo de la citación. "Nunca dice en el telegrama cuál es el daño y perjuicio. Está claro que el proyecto de ley y este tipo de acciones, de carácter intimidatorias, forman parte de la misma historia", argumentó. Y agregó: "No tengo ningún problema para responder, no tengo miedo y estamos muy seguros de lo que hemos hecho. Estoy tranquilo".