Alberto Fernández: "No tiene sentido seguir negando la existencia del aborto"

Después de encabezar junto a Cristina Kirchner el acto en la exESMA, al conmemorarse el Día Internacional de los Derechos Humanos, el mandatario participó de una entrevista con C5N, donde se refirió, entre otros temas, al futuro de la vacuna contra el coronavirus, la actualidad del Gobierno, su relación con la expresidenta y el actual debate por el aborto. "No tiene sentido seguir negando la existencia del aborto", remarcó.

En momentos en que se discute en la Cámara de Diputados la cuestión del aborto, el Presidente indicó que abordó su campaña electoral con la idea de legalizar el aborto. "Soy católico, pero tengo que gobernar para todos", aclaró.

"Quise que antes que termine el año se dé en la Argentina este debate que básicamente lo que intenta es resolver un problema de salud pública", sostuvo el mandatario respecto al proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que se estima se estará votando a la madrugada. "No hay que dividir a la Argentina por sus convicciones religiosas, no tiene ningún sentido seguir negando la existencia del aborto. Hay una hipocresía contra la que yo me rebelo", planteó.

Fernández aseguró que "nadie puede verse sorprendido" por su apoyo a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, y recordó que es jefe de un Estado en el que coexisten varias religiones y se definió como "un católico que no cree que el aborto es un delito".

Agregó que lo que intenta es "darle la posibilidad a una mujer que en determinadas circunstancias, en modo temprano, pueda hacer un aborto" y dejó claro que "si se practica en los primeros tiempos del embarazo, no hay delito".

Además, dijo, el proyecto de ley busca "garantizar que la salud pública atienda" a esa mujer y recordó que ahora "el embarazo no necesita de intervención quirúrgica" porque el médico lo que hace es "suministrar una orden para un medicamento para que tome".

Primer año de gestión

Al referirse al balance de este año de gestión dijo: "Yo estoy, dentro de todo lo que la pandemia tiene de negativo, estoy satisfecho con lo que hemos hecho. Todos los argentinos hemos hecho un trabajo enorme. Es muy difícil de encontrar algo parecido porque no es que la Argentina entró en crisis. Acá se cayó todo el mundo, se dio vuelta el mundo y es el día de hoy que no se recupera porque ahora estamos con la segunda ola en Europa, en Estados Unidos...".

"Es muy difícil gobernar cuando no sabemos a quién ataca el virus cuando no tenemos ni remedios de vacunas", agregó al respecto. Y completó, en relación a la crisis que vive el país: "A mi me parece que, cuando uno mira el corolario, a nadie le gusta tener un 10% de indigencia, pero la misma UCA en su observatorio aclara que si no hubiera estado presente la indigencia sería hoy del 27% en Argentina".

Justicia

Por otro lado, el Presidente coincidió con las críticas que le hizo al Poder Judicial la vicepresidenta, al considerar que este tiene una "lógica corporativa" que lo hace "muy impermeable" a cualquier cambio.

"Tengo exactamente la misma mirada que Cristina sobre la Justicia, aunque podemos expresarlo en forma diferente", sostuvo Fernández. Además, el mandatario consideró que la vicepresidenta "representa una parte sustancial" del Frente de Todos y que "se equivocan" quienes creen que puede haber conflictos entre ellos.

"Todos aprendimos que nuestras peleas permitieron que el expresidente Mauricio Macri "gobernara cuatro años", apuntó Fernández. Sobre la Justicia, el mandatario insistió en que debe revisarse "cómo se accede a que la Corte Suprema intervenga" en los expedientes, al advertir que "hay un sistema muy arbitrario, que dice 'este caso lo tomo y este no'".

Las vacunas contra el Covid-19

"La producción local ha comenzado, pero está también supeditada al desarrollo final de la vacuna en Oxford, no solo depende de la voluntad de los que la producen en Argentina, depende también que terminen ellos todos sus estudios y sus pruebas, señaló el Presidente en relación a la vacuna de Pfizer

"Pfizer lo que no nos pudo garantizar es el número de vacunas, por eso creo que no pudimos avanzar en el contrato, pero también fue la primera alternativa que vimos. Lo que nosotros vemos en el caso de esta vacuna es que nos exige una estructura para mantenerla mucho mayor que otras", aclaró Fernández.

Por otro lado, en relación a la vacuna rusa Fernández volvió a resaltar que será el primero en utilizarla. "Mi confianza en el desarrollo científico ruso es absoluto. Si ellos están dándole a su pueblo esa vacuna, ¿por qué voy a dudar de su calidad? No tengo duda que seguramente sea tan buena y eficiente como los que se desarrollan en todo el mundo", destacó.

Inflación y precios

Al ser consultado por la situación económica, Fernández admitió: "Todavía tenemos una inflación alta. Para el año que viene estamos previendo bajar 5 puntos y queremos ir bajando 5 puntos año tras año. "Bajarla es dificilísimo y eso tenemos que trabajarlo todos en conjunto"

Acerca del escenario económico actual, argumentó: "En un momento donde la situación es muy compleja porque llevamos mucho tiempo sin aumentar tarifas de luz y de gas, se nos quejan las telecomunicaciones porque quieren aumentar los celulares, la televisión por cable y el internet, pero el peor problema que tenemos es que el precio internacional de los alimentos tiende a subir de un modo importante y ese aumento terminan repercutiendo en el mercado interno sin razón".

En relación a ello ahondó en la importancia de generar un acuerdo con los productores de alimentos, ya que según destacó ellos producen y pagan sueldos en pesos. En ese sentido explicó que le pidió al ministro de Producción, Matías Kulfas, incluir en el sistema de precios cuidados mayor cantidad de cortes de carne. Asimismo confirmó que la ley de góndolas ya está por salir, y que se encuentra en proceso final de revisión por parte de la secretaria de legal y técnica, Vilma Ibarra.

