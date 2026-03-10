Una ex Gran Hermano aseguró haber sido novia de Alberto Fernández y que la ayudó a gestionar licitaciones de Procrear

Lorena González del Valle, la primera eliminada de la primera edición de Gran Hermano, afirmó que fue pareja de Alberto Fernández antes de su llegada al Ejecutivo y que se benefició durante su mandato al ganar cuatro licitaciones para construir viviendas del plan Procrear.

La exparticipante del reality narró que durante la pandemia su empresa Niro Construye SA sufrió una importante crisis económica por la paralización casi total del sector. En ese contexto, dijo que le pidió auxilio al entonces presidente, quien le habría presentado a Jorge Ferraresi, ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat durante su gestión.

“Me rebajé para pedir trabajo. Le mandé un mensaje: ‘Alberto, disculpame que te moleste, ¿puedo hablar con vos?’”, recordó sobre el contacto inicial. “Me dijo que tenía cinco minutos y aproveché para explicar lo que afrontábamos”, continuó. Poco después, el jefe de Estado la habría contactado para un encuentro en persona. Siempre según su relato al streaming Border Periodismo, la reunión se concretó y ella expuso la situación de las 1200 familias que dependían de su actividad.

Tras esa reunión donde habrían evaluado posibilidades para ayudar a la empresa, González del Valle dijo que Fernández resolvió involucrar al integrante de su gabinete encargado de la construcción de viviendas sociales. “Yo voy a hablar con Jorge Ferraresi y vamos a ver qué es lo que podemos hacer”, le manifestó, dijo.

El contacto con la cartera ocurrió semanas más tarde y el diálogo fue fluido, repasó la empresaria. “A los dos meses me llama Ferraresi y me dice: ‘¿Por qué no se presentan a cotizar Procrear?’”. La firma adaptó su sugerencia y contrató personal técnico para el proceso licitatorio. Más tarde resultó adjudicataria de múltiples desarrollos de vivienda social: “Ganamos una, ganamos dos, ganamos tres, ganamos cuatro obras de Procrear”.

Pese a haber sido beneficiada con las licitaciones, la mujer desmarcó su relación personal con el mandatario de la legalidad de los contratos obtenidos y sostuvo que su organización “posee antecedentes en el rubro desde hace 57 años”.

Alberto Fernández inauguró el complejo habitacional que la empresaria afirma haber construido Presidencia de La Nación

Uno de los complejos habitacionales fue construido en Esteban Eceheverría e inaugurado por el mismo Alberto Fernández. La empresaria remarcó que su organización financió los trabajos con capital propio, no percibió adelantos financieros por parte del Tesoro Nacional y afrontó el pago de intereses del 180 por ciento para sostener la actividad.

Luego, González del Valle denunció que el Estado falló en los pagos de las obras y que se le adeuda a su empresa el pago de unos 50 millones de dólares de la época. “A Niro Construye lo estafó el Estado”, lanzó.

La relación con Alberto Fernández y un abrupto final

Según la empresaria, el vínculo se dio entre 2008 y 2012; se conocieron en la celebración de un abogado allegado a ambos. En ese momento el político no integraba el gabinete nacional, sino que realizaba tareas de consultoría privada y análisis de estadísticas para organizaciones.

“Yo tenía una historia seria con él; linda”, describió González del Valle. Pero su relación tuvo un final inesperado: "Me enteré después de que era una más”. El vínculo concluyó antes de que Fernández asumiera la presidencia de la Nación, cuando la mujer se enteró de su candidatura a través de los medios de comunicación.